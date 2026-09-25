El primero partido del Káiser será en contra de la selección cafetalera

México enfrentará a Colombia este sábado 26 de septiembre en un partido amistoso que marcará el inicio de una nueva etapa para la Selección Mexicana. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en territorio mexicano por Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX Premium, Claro Sports y Amazon Prime Video.

El duelo también significará el debut de Rafael Márquez como director técnico del Tricolor, luego de la salida de Javier Aguirre. México inicia así un nuevo ciclo con una renovación generacional, aunque llegará al compromiso con algunas bajas importantes debido a lesiones.

Gilberto Mora con México | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambas selecciones?

El conjunto mexicano no contará con Raúl Jiménez, César Montes y Santiago Giménez, quienes quedaron fuera de la convocatoria por diferentes problemas físicos. Ante este panorama, Márquez tendrá la oportunidad de probar nuevas piezas, entre ellas el juvenil Gilberto Mora, quien utilizará el histórico número 10 con apenas 17 años.

Colombia también atraviesa un proceso de renovación bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. Para esta fecha FIFA, el entrenador decidió darle descanso a algunos de sus principales referentes, como Luis Díaz, mientras que el combinado cafetero buscará darle minutos a nuevos elementos de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

Luis Díaz con la Selección de Colombia en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El historial entre ambas selecciones se encuentra completamente equilibrado, con 10 victorias para México, 10 para Colombia y nueve empates. Sin embargo, el antecedente más reciente favorece ampliamente al conjunto sudamericano, que se impuso 4-0 en el partido disputado el 11 de octubre de 2025.

El encuentro se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Estados Unidos, a las 19:00 horas del centro de México. La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, además de TUDN, ViX Premium, Claro Sports y Amazon Prime Video, en el primer partido de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana.