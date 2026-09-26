El ex jugador mexicano confesó que no le pareció correcta la decisión de poner a Vucetich al mando del equipo

Luego de una aparatosa salida de la dirección deportiva de Tigres, Gerardo Torrado, directivo y ex futbolista mexicano, rompió el silencio sobre algunas razones de su partida, destacando diferencias entre él y la directiva de la ‘U’ de Nuevo León, mismas que ‘explotaron’ desde la llegada de Victor Manuel Vucetich.

¿Qué pasó con Torrado?

Con la salida del argentino, Guido Pizarro y con la reestructuración de Tigres en proceso, la directiva del equipo del norte buscó una solución inmediata, pero que pudiera permanecer en la zona directiva más adelante, encontrando así al ‘Rey Midas’ como la respuesta. Sin embargo, la decisión no convenció del todo a muchos, uno de ellos Gerardo Torrado.

Gerardo Torrado en Tigres | MEXSPORT

A través del programa, ‘Faitelson Sin Censura’, Torrado reveló que el proceso para elegir al nuevo técnico de Tigres no fue de su agrado, por lo que tras la llegada de Vucetich terminó por provocar que el ‘Borrego’ decidiera de dar un paso al costado.

Salgo de Tigres por diferencias irreconciliables donde yo tenía otra visión para el proyecto, desde la elección del entrenador y se decide poner a Víctor Manuel. Yo consideraba que habíamos hecho un buen proceso para elegir al entrenador, para seguir potenciando el proyecto y no estaba de acuerdo con esa decisión”, confesó Torrado a Faitelson.

Víctor Manuel Vucetich, en su primera conferencia como entrenador de Tigres | IMAGO7

Torrado agradecido con Tigres

A pesar de su salida que nadie vio venir y de sus diferencias entre la directiva y él, Gerardo Torrado aseguró que para Tigres solo tiene palabras de agradecimiento por su etapa en el club, asegurando que fueron momentos de mucho aprendizaje para él.

Tengo palabras de agradecimiento por haber participado en una institución tan grande e importante como Tigres, durante esos años hubo mucho aprendizaje, retos, toma de decisiones, algunas difíciles, de estructurar procesos.

Finalmente, el propio Torrado no se mostró cerrado para regresar a los retos de la Liga MX, pues aunque aseguró que su etapa con Tigres ya llegó a su fin, las oportunidades pueden surgir en cualquier momento y ‘abrirse nuevas puertas’.

Como todo en la vida, se abren ciclos y se cierran ciclos, pero agradecido de haber formado parte de una de las mejores aficiones del fútbol mexicano”, concluyó el directivo.