Jugadores de Tigres en lamento en la Liga MX | IMAGO 7

El conjunto de Víctor Manuel se encuentran sin margen de error tras siete puntos en nueve jornadas

Tigres llega a la Jornada 10 del Apertura 2026 con la necesidad de sumar de a tres puntos, pues una derrota ante Puebla agravaría todavía más su complicado panorama en el torneo. Los felinos actualmente tienen siete unidades y se encuentran en el lugar 16 de la clasificación, mientras que La Franja llega con 14 puntos dentro de los puestos de clasificación.

En caso de perder este sábado en el Estadio Universitario, Tigres se quedaría con siete puntos después de 10 jornadas. Sin embargo, esto no significaría una eliminación matemática, ya que todavía tendría siete partidos por disputar y, por lo tanto, 21 puntos disponibles.

Jugadores de Tigres en lamento en la Liga MX | IMAGO 7

El escenario más favorable no es tan favorable

Incluso en el escenario más favorable, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich todavía podrían llegar hasta 28 puntos al final de la fase regular. El problema sería que, a partir de ese momento, el margen de error prácticamente desaparecería y necesitarían comenzar una remontada en la clasificación.

Además, el formato del Apertura 2026 establece que los primeros ocho lugares avanzan directamente a los Cuartos de Final, por lo que Tigres tendría que escalar varias posiciones durante las últimas siete jornadas.

Víctor Manuel Vucetich con Tigres de la Liga MX | IMAGO 7

Situación límite ante Puebla

La derrota también representaría otro golpe para un equipo que solamente ha conseguido una victoria en sus primeras nueve jornadas, acompañada de cuatro empates y cuatro derrotas. Un nuevo tropiezo dejaría a los felinos con apenas siete puntos de 30 posibles.

Por eso, más que quedar eliminados ante Puebla, los Tigres se encontrarían ante una situación límite: seguirían vivos matemáticamente, pero necesitarían una reacción inmediata para evitar que la distancia con los puestos de clasificación se vuelva prácticamente insalvable.