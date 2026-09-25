André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

Los felinos no levantan desde el último juego del galo; apenas una victoria en 12 partidos

La salida de André-Pierre Gignac de Tigres ha dejado un vacío importante dentro y fuera de la cancha, y los números que ha registrado el equipo desde entonces reflejan un complicado inicio de etapa. Entre Liga MX y Leagues Cup, el conjunto felino acumula 12 partidos disputados, con apenas una victoria.

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De esos 12 encuentros, nueve corresponden al torneo de Liga MX y tres a la Leagues Cup. En este periodo, Tigres solamente consiguió imponerse en una ocasión, cuando derrotó al Atlante en el Estadio Universitario. A partir de ahí, los resultados han estado lejos de ser constantes para el equipo universitario.

André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres, en su último partido con el equipo de Nuevo León, ante Toluca | MEXSPORT

¿Cuál es el balance de los Tigres tras el adiós de Gignac?

El balance general es de una victoria, siete empates y cuatro derrotas. Es decir, de los 36 puntos posibles en estos 12 encuentros, Tigres ha conseguido solamente 10.

La situación también quedó expuesta durante su participación en la Leagues Cup. El equipo disputó tres partidos y no pudo ganar ninguno, ya que todos terminaron en empate. Aunque Tigres llegó a ganar punto adicional en la competencia mediante la tanda de penales, su paso por el torneo internacional estuvo marcado por la falta de victorias durante el tiempo regular.

Tigres, en Leagues Cup | MEXSPORT

Apertura 2026, pesadilla felina

En la Liga MX tampoco ha encontrado regularidad. En nueve jornadas, los felinos solamente han conseguido una victoria, acompañada por cuatro empates y cuatro derrotas. Estos resultados han provocado que el equipo se encuentre en una posición complicada dentro de la clasificación y con la necesidad de sumar en la segunda mitad de la fase regular.

Así, después de 12 partidos sin Gignac, Tigres atraviesa una etapa en la que los resultados se han convertido en uno de los principales problemas. La ausencia del histórico delantero no explica por sí sola el rendimiento colectivo, pero sus números posteriores a la salida del francés muestran la dificultad que ha tenido el equipo para encontrar una nueva referencia y, sobre todo, para volver a convertir los partidos en victorias.