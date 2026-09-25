El arquero del conjunto felino también agradeció a la afición por apoyar pese a la falta de resultados

Nahuel Guzmán habló sobre su futuro con Tigres y dejó claro que su intención es continuar defendiendo el arco felino una vez que concluya su actual contrato, aunque reconoció que su permanencia dependerá de su rendimiento y de lo que todavía pueda aportar al equipo.

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"Sí, obvio. Primero cumplirlo, primero cumplirlo. Después, lo que pase, creo que también, a esta altura, ya lo venimos hablando y lo he manifestado. A esta altura depende mucho de los rendimientos. Y yo eso lo tengo claro. Yo, para ganarme una renovación, poder seguir estando vigente, poder seguir siendo parte de esta institución, de este club, necesito rendir. De lo que pueda aportar al equipo todavía, es un orgullo para mí también poder seguir siendo parte. Y todavía me siento competitivo, todavía siento vigencia", comentó.

Nahuel Guzmán, portero de Tigres | IMAGO7

El complicado momento de Tigres en el Apertura 2026

El arquero argentino también se refirió al complicado momento que atraviesa Tigres en el torneo y rechazó que la actualidad del conjunto universitario pueda ser considerada una crisis, al recordar incluso otros momentos difíciles que vivió el equipo durante la etapa de Ricardo Ferretti.

"Bueno, primero, claro y concreto, no lo considero una crisis, en absoluto. Un poco por lo que respondía antes, de que hay un grupo sano. Generalmente, estas cosas desembocan en algo más grande o viene. No considero en absoluto que sea una crisis y no me animo a decir que es el peor momento, la verdad, nosotros en la época de Tuca, y bueno, esos años, nos mataban porque los primeros siete, ocho partidos no le ganábamos a nadie. Era un desastre", aseveró.

Nahuel Guzmán con Tigres | IMAGO7

Sobre la llegada de Víctor Manuel Vucetich al banquillo de Tigres, después de su pasado como entrenador de Rayados, Nahuel reconoció que inicialmente pudo resultar extraño, pero destacó el profesionalismo mostrado por el técnico, su cuerpo técnico y los jugadores.

"Sí, al principio pudo haber parecido raro. La verdad, hablo desde el sentimiento también personal y, con los días, con las conversaciones también, todos hemos demostrado, no solamente los muchachos, sino todo su cuerpo técnico, y nosotros como jugadores, hemos demostrado el profesionalismo que merece esta situación también. Pero lo que ha hecho Vuce, no solamente en el club que mencionas, sino en los diferentes clubes en los que estuvo, su trayectoria, su experiencia", agregó.

Nahuel Guzmán en Liga MX | IMAGO7

Reclamos, reflejo de la exigencia de Tigres

Finalmente, Guzmán habló sobre los reclamos que la afición ha realizado al equipo ante los malos resultados. El portero consideró que la exigencia de los seguidores también es una muestra de la ambición que Tigres ha construido durante los últimos años.