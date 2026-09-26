Sofía Giménez se encuentra en el camino del deporte con Necaxa

El apellido Giménez en el futbol mexicano cobra una alta relevancia, pues Christian y Santiago son grandes referentes del Cruz Azul, donde la afición los respeta por sus aportaciones al club durante sus respectivas etapas. Ahora, otra integrante de la familia construye su propio camino en el balompié femenil, Sofía Giménez.

¿En dónde juega Sofía Giménez?

Con 13 años de edad, Sofía se encuentra en Necaxa, específicamente con la categoría Sub-15, donde da sus primeros pasos en la búsqueda del profesionalismo dentro del futbol mexicano.

Christian 'Chaco' Giménez, junto a sus hijos Santiago y Sofía, en 2019 | MEXSPORT

El apoyo del Chaco Giménez en Cantera de Pumas

Este viernes, Necaxa visitó Cantera para enfrentar a Pumas Sub-15, donde Christian 'Chaco' Giménez mostró su apoyo al acudir a las instalaciones, donde también atendió a aficionados que se encontraban en el lugar.

La influencia del Chaco y Santi con el futbol puede ser la respuesta más natural para entender que una integrante más de la familia intente hacer su carrera futbolística y continuar el legado del apellido.

Chaco Giménez | IMAGO7

Cerca de cumplir 14 años este diciembre, Sofía ya se encuentra en una categoría mayor a ella, una señal de que su habilidad destaca para ser contemplada en escenarios de mayor exigencia.

Sofía Giménez, nacida en México, también es una opción para el futuro para representar al Tri, al igual que su hermano, Santiago quien recientemente participó en la Copa del Mundo 2026.