Las universitarias le dieron la bienvenida a la ghanesa Portia Boakye

Ya es oficial. Pumas anunció la llegada de quien esperan, sea su gran figuras. La futbolista ghanesa Portia Boakye, fue presentada con el equipo felino, con lo que tendrá casi medio torneo para ayudar al club a clasificar a liguilla.

A través de múltiples publicaciones en sus redes sociales, el cuadro auriazul le dio la bienvenida a Boakye. En una de las publicaciones comentaron, "¡PORTIA BOAKYE ES AURIAZUL! Desde Ghana, llega Portia Boakye para escribir un nuevo capítulo con nuestros Pumas. ¡Bienvenida a casa!".

Por su parte, Boakye expresó: "Estoy muy feliz de estar aquí con Pumas, no puedo esperar por estar frente a los aficionados y escuchar, ¡Vamos Pumas!", a través de un video compartido por el club en redes sociales.

La defensora africana, una de las figuras más destacadas de su continente, ahora se une al equipo universitario para el resto del Apertura 2026.

Portia Boakye siendo presentada por Pumas Femenil | X @PumasMXFemenil

¿Quién es la nueva estrella de Pumas?

Boakye es la actual capitana de la selección nacional de Ghana, conocida como las "Black Queens". Considerada una de las futbolistas más influyentes de África en la última década, es una defensora central de perfil zurdo que destaca por su buen manejo del balón y su capacidad para iniciar el juego desde la defensa.

Su versatilidad es una de sus mayores virtudes. Inició su carrera como delantera y extremo, aprovechando su potencia física y su notable disparo de larga distancia. Con el tiempo, su madurez táctica la llevó a reconvertirse en lateral y, finalmente, en defensa central, donde aporta liderazgo y solidez en los duelos uno contra uno.

Portia Boakye con la Selección de Ghana | X:@auriazulesteam

Trayectoria internacional

La carrera de Boakye la ha llevado por diversas ligas europeas y africanas, pasando por equipos como Trabzon İdmanocağı de Turquía y el Ferencváros de Hungría. Entre 2018 y 2023, fue una pieza fundamental del Djurgårdens IF en la Damallsvenskan, la primera división sueca, donde disputó más de cien partidos oficiales.

En 2015, su talento fue reconocido con una nominación al premio de Futbolista Africana del Año de la CAF y fue nombrada la mejor jugadora de su país por la Asociación de Cronistas Deportivos de Ghana (SWAG).