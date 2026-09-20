Esteban Solari asegura que Pumas se va con sabor amargo tras el empate ante Atlas | MEXSPORT

El técnico auriazul habló tras el empate contra los Rojinegros

Pumas dejó escapar dos puntos en su visita al Estadio Jalisco. El conjunto universitario tomó ventaja ante Atlas, pero terminó igualando 1-1, resultado que dejó un sabor amargo en el vestidor auriazul, de acuerdo con el director técnico Esteban Solari.

El esfuerzo del equipo y sobre el debut de Huerta

El estratega argentino destacó el esfuerzo de su equipo en una cancha complicada y reconoció que el objetivo era conseguir los tres puntos, por lo que el empate no terminó por satisfacer las expectativas del conjunto universitario.

“Nos da un sabor amargo, obviamente, porque somos un equipo que está buscando los puntos. Los necesitamos, los queremos y sabemos que son importantes para lograr nuestro objetivo”.

Atlas y Pumas | MEXSPORT

Uno de los momentos destacados para Pumas fue el debut de César Huerta, quien volvió a tener minutos después de superar una lumbalgia. Solari explicó que el ingreso del ‘Chino’ estaba contemplado dentro de la planificación y celebró que pudiera completar el tiempo previsto sin inconvenientes.

“En el caso de César, era importante que, después de la lumbalgia que tuvo, sumara minutos hoy, tanto para su confianza como para sacarse un poco esa sensación que traía, que no era tan buena. Habíamos programado que jugara 20 o 25 minutos y, por suerte, los pudo hacer de buena manera. Estamos contentos con él”.

El 'Chino' Huerta ha hecho su debut con los Pumas | MEXSPORT

La Fecha FIFA dejará bajas importantes

De cara a la próxima fecha FIFA, Pumas tendrá que afrontar varias ausencias por convocatorias a selecciones nacionales. Solari reconoció que se trata de bajas importantes, aunque confía en que los jugadores que reciban la oportunidad puedan responder.

“La convocatoria fue para Julio, para Carrasquilla, para Vite y para alguien más; bueno, y para Robert Morales. O sea, son cuatro jugadores muy importantes. Obviamente es una fecha FIFA y, lamentablemente, está ubicada en una fecha que nos perjudica, pero seguramente la gente que los reemplace lo hará de buena manera y va a competir”.

Con el empate ante Atlas, Pumas deberá preparar su siguiente compromiso con varias ausencias, mientras Solari buscará mantener el funcionamiento del equipo y sumar los puntos necesarios para acercarse al objetivo de clasificar a la fiesta grande del futbol mexicano.