Las dirigidas por Roberto Medina volvieron a ganar después de dos derrotas al hilo en el Apertura 2026

Stephanie Ribeiro volvió a marcar y Pumas regresó al camino de la victoria en el Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Después de dos descalabros consecutivos ante América y Cruz Azul, las dirigidas por Roberto Medina sumaron nuevamente tres puntos, en casa ante Puebla.

Luego de un gol de vestidor de Ana Mendoza, las universitarias no supieron capitalizar su superioridad y por momentos sufrieron de más ante la Franja. De hecho, se fueron al descanso con la ventaja gracias a un par de intervenciones de Wendy Toledo.

Fue en el arranque del segundo tiempo que la goleadora portuguesa apareció para ponerle punto final a la victoria. Tras un mal despeje de la portera rival Paola Pérez, Cristina Torres recuperó y cedió para Ribeiro, quien entre tres defensas se acomodó y sacó un disparo al ángulo.

Stephanie Ribeiro en celebración con Pumas en la Liga Femenil | IMAGO 7

Con esta anotación, la delantera de 32 años llegó a seis goles en ocho partidos del Apertura 2026. Por ahora, solo se ha quedado sin marcar en la Jornada 3, en la derrota 3-1 contra Pachuca, y en la séptima fecha, en la derrota 3-2 frente a Cruz Azul.

Pumas no supo golear a Puebla

El conjunto de la UNAM no tardó en tomar la ventaja en el Estadio Olímpico Universitario, apenas en su primera jugada a pelota parada al minuto de juego. Fue Ana Mendoza quien, tras el rechace de la zaga, tomó el esférico y venció a Paola Pérez con un disparo raso y cruzado.

Stephanie Ribeiro y Andrea Pereira en celebración con Pumas | IMAGO 7

Con esa ventaja tempranera, parecía que las universitarias tenían el escenario para una goleada con un amplio marcador. No obstante, no supieron ampliar la ventaja e incluso Wendy Toledo tuvo que intervenir para evitar el empate al minuto 38.

Cassandra Montero y Andrea Pereira fueron quienes buscaron el segundo con disparos desviados en el primer tiempo, mientras que Emily Gielnik se quedó cerca del tercero en los últimos diez minutos del juego. A pesar de ello, Pumas sumó tres puntos de oro en el torneo.

Jugadoras de Pumas felicitan a Ana Mendoza ante Puebla en la Liga Femenil | IMAGO 7

¿Cuándo juegan de nuevo Pumas y Puebla?

Con este resultado, Pumas llegó a 12 puntos y se mantiene en la cuarta posición del Grupo B, por ahora en zona de Liguilla. Su próximo partido está programado para el lunes 28 de septiembre a las 15:45 horas (tiempo del centro de México), en CAR de Atlante.