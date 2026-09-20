La Jornada 8 del campeonato femenino termina en la Comarca Lagunera, con dos clubes necesitados de victorias

Este lunes llega a su fin la Jornada 8 de la Liga Femenil BBVA, con el partido de Santos ante Cruz Azul en el Estadio TSM Corona. El compromiso podrá seguirse por la señal de Tubi TV y Fox One, a partir de las 19:06 horas (tiempo del centro de México).

Ambos equipos llegan a este compromiso con la motivación de haber ganado en la Jornada 7. No obstante, los dos han tenido un accionar irregular en el semestre, por lo que no pueden confiarse ya que está en juego la posibilidad de acercarse a zona de Liguilla.

Cruz Azul en celebración en el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

¿Cómo llegan Santos y Cruz Azul al partido?

Este compromiso de la octava fecha será clave para las aspiraciones de ambos equipos, que por ahora se encuentran fuera de zona de clasificación. Con 12 puntos, la Máquina está en el sexto puesto del Grupo A, a tres unidades de FC Juárez que por ahora es el último clasificado.

La buena noticia para las cementeras es que llegan con una inercia positiva, pues tras la llegada de Raúl 'Potro' Gutiérrez al banquillo, suman dos victorias consecutivas. El estratega mexicano se presentó con derrota 1-0 ante las Bravas, pero luego derrotó 0-2 a Querétaro y 3-2 a Pumas.

Jugadoras de Santos en celebración en el Apertura 2026 de la Liga Femenil | IMAGO 7

En cuanto a las Laguneras, están en el séptimo lugar con nueve puntos y ya superaron lo hecho en el Clausura 2026, en el cual solo ganaron dos partidos, en comparación con las tres victorias que ya lograron en lo que va del actual certamen. En caso de que logren un triunfo más, será el primer torneo desde el Clausura 2023 en el que ganan cuatro juegos.

Para este partido, Santos llega luego de sorprender a Atlético San Luis en la Jornada 7, en la cual se impuso 2-3 en el Estadio Alfonso Lastras. Aunque una fecha antes cayó 3-0 en su visita a Tigres, en su último juego en la Comarca venció 1-0 a Atlante, por lo que tienen la motivación para buscar los tres puntos este lunes ante Cruz Azul.

Jugadoras de Cruz Azul en celebración en la Liga Femenil BBVA | IMAGO 7

Horario y canal para ver el partido