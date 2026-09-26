Equipos tapatíos destacan entre los clubes con mayor asistencia en la Liga MX

Monterrey, Atlas y Chivas lideran la asistencia en el Apertura 2026 de la Liga MX, torneo que ya superó los dos millones de aficionados en las tribunas

En el presente torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Atlas y Chivas se encuentran entre los clubes que han registrado una mayor asistencia a los estadios, al colocarse dentro de los tres primeros lugares de la clasificación de entradas acumuladas.

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De acuerdo con las cifras de asistencia del torneo, la Liga MX ya superó los dos millones de aficionados en los distintos inmuebles donde se han disputado los encuentros del campeonato.

Monterrey ocupa el primer lugar en este registro, con un total de 239 mil 278 aficionados. El segundo puesto corresponde al Atlas, que ha llevado a 193 mil 613 personas a sus partidos como local.

Estadio BBVA, casa de los Rayados| MEXSPORT

En el tercer lugar aparece el Guadalajara, con 160 mil 940 asistentes, cifra que coloca a los dos principales clubes tapatíos dentro del grupo de mayor convocatoria del campeonato.

La diferencia entre los dos equipos de Guadalajara y el resto de los clubes que aparecen en los primeros lugares es reducida. América registra 159 mil 770 aficionados, mientras que Cruz Azul suma 157 mil 912.

De esta manera, Atlas y Guadalajara no solamente representan a Jalisco dentro de la competencia deportiva, sino que también destacan por la respuesta de sus seguidores en las tribunas.

Ryan Mmaee tras anotar con Atlas ante Xolos en el Apertura 2026 | IMAGO7

Las cifras reflejan el interés que ha generado el Apertura 2026 entre los aficionados y confirman la presencia de los clubes tapatíos entre las instituciones que más público han convocado durante el torneo.