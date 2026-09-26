Kevin Zenón y Ryan Mmaee, jugadores del Atlas, en festejo de gol ante Xolos | MEXSPORT

El equipo de Hernán Crespo regresó a la senda del triunfo con una voltereta para el recuerdo

Se terminó la sequía de triunfos para los Zorros. Cuando parecía que Atlas volvería a casa con las manos vacías, el equipo de Hernán Crespo reaccionó en los últimos minutos, remontó un partido que perdía 2-1 y terminó imponiéndose 3-2 a Xolos en territorio fronterizo.

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La victoria no sólo puso fin a una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar, también significó una bocanada de oxígeno para el conjunto rojinegro, que volvió a sumar de a tres y mantiene la pelea por los puestos de clasificación a la fase final del campeonato.

Xolos vs Atlas Apertura 2026 | IMAGO7

¿Cómo fue el Xolos vs Atlas?

Atlas golpeó primero. Ryan Mmaee aprovechó un pase filtrado de Kevin Zenón entre los dos centrales, se metió por el centro del área y, ante la salida de Toño Rodríguez, definió para adelantar a los visitantes.

Xolos reaccionó y encontró el empate desde los once pasos. El árbitro tardó unos instantes en señalar la infracción, pero finalmente marcó penal por una patada de Mmaee sobre Mourad Daoudi cuando el delantero de Tijuana intentaba despejar el balón.

Ryan Mmaee tras anotar con Atlas ante Xolos en el Apertura 2026 | IMAGO7

El propio Daoudi tomó la responsabilidad y no falló. Cobró hacia el costado izquierdo de Camilo Vargas, quien se lanzó al lado contrario, para colocar el 1-1.

Tijuana aprovechó el envión y antes del descanso consiguió darle la vuelta al marcador. En un tiro de esquina, Adonis Preciado sorprendió con una asistencia de taquito dentro del área chica y Nacho Rivero apareció para cerrar la pinza y mandar el balón al fondo de las redes con un cabezazo. Xolos ganaba 2-1.

Mourad El Ghezouani tras anotar con Xolos | MEXSPORT

Segunda mitad de alarido

En la segunda mitad, Atlas salió en busca del empate. Luis Esteves estuvo cerca de conseguirlo después de asociarse con Edgar Zaldívar. El portugués recibió dentro del área y buscó colocar el balón al segundo palo, pero su disparo pasó apenas abierto de la portería fronteriza.

Los rojinegros insistieron y el VAR tuvo trabajo. Hubo una revisión silenciosa por una posible mano de un jugador de Xolos dentro del área, aunque en esa primera acción no se decretó penal a favor del Atlas.

Pero la oportunidad llegaría minutos después. En la recta final del encuentro, una nueva revisión del VAR llevó al árbitro Santander a acudir al monitor. Tras analizar la jugada, decretó penal por una mano de Boya dentro del área.

Luis Esteves tomó el balón y asumió la responsabilidad. El mediocampista portugués ejecutó con potencia al centro de la portería, mientras Toño Rodríguez se venció, y el Atlas encontró el 2-2.

Parecía que el empate sería el desenlace, pero los Zorros todavía tenían una última palabra.

Ya en tiempo agregado, al 90’+1, Florian Monzón recibió el balón en los linderos del área grande y, sin pensarlo demasiado, sacó un zurdazo que terminó en el fondo de la portería.

En cuestión de cinco minutos, Atlas pasó de estar contra las cuerdas a consumar una remontada agónica.