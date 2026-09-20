El refuerzo caboverdiano del Atlas no jugará lo que resta del Apertura 2026 y parte del Clausura 2027

El delantero del Atlas, Duk, quedó descartado para lo que resta del campeonato luego de sufrir una ruptura del tendón rotuliano durante el partido ante Pumas, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas entre seis y ocho meses.

Duk, jugador del Atlas, abandonando el terreno de juego del Jalisco | IMAGO7

El atacante rojinegro tuvo que abandonar el terreno de juego después de sufrir la lesión y, debido a la gravedad de la situación, fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Tras la valoración médica, se confirmó la ruptura del tendón rotuliano, una lesión de consideración que requiere un proceso de recuperación prolongado y que prácticamente pone punto final a la participación del futbolista en el presente campeonato.

El caboverdiano Duk | IMAGO7

La lesión se produjo en un momento en el que Duk había reaparecido como titular en la gestión de Hernán Crespo. Ahora deberá concentrarse en un largo proceso de rehabilitación para recuperar de manera progresiva la movilidad, fuerza y estabilidad de la rodilla.

El proceso comenzará con una primera etapa enfocada en la recuperación de la zona afectada y posteriormente avanzará hacia trabajos de fortalecimiento y acondicionamiento físico. Una vez que complete estas fases, el jugador podrá comenzar su reincorporación gradual a los entrenamientos.

Duk, jugador del Atlas | IMAGO7

Para Atlas, la baja representa un problema en su planificación deportiva, pues pierde una alternativa para el ataque durante la parte decisiva del torneo. El cuerpo técnico deberá recurrir al resto de su plantilla para cubrir la ausencia del delantero.

Aunque el periodo estimado de recuperación es de seis a ocho meses, el regreso de Duk dependerá de su evolución y de la valoración del cuerpo médico. Por ahora, el atacante rojinegro tendrá que afrontar una larga recuperación con el objetivo de volver a las canchas completamente recuperado y en condiciones para competir nuevamente.