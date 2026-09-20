¡Imparable! Mateo Chávez destaca en triunfo del AZ Alkmaar en la Eredivisie

Mateo Chávez festeja lo que se convirtió en el Mejor Gol de Agosto | IG: @mateo.chaveez

El mexicano disputó todo el encuentro ante Telstar y sobresalió en los duelos defensivos

Mateo Chávez continúa sumando minutos y buenas actuaciones en el futbol de Países Bajos. El defensor mexicano fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria 1-0 del AZ Alkmaar sobre Telstar, correspondiente a una nueva jornada de la Eredivisie.

El conjunto de Alkmaar consiguió quedarse con los tres puntos gracias al tanto de Mexx Meerdink al minuto 19, anotación que terminó siendo suficiente para definir el encuentro.

El lateral mexicano tuvo una participación destacada, especialmente en las labores defensivas, aunque también mostró recursos para incorporarse al ataque durante el compromiso.

Disparo de Mateo Chávez en el duelo ante Go Ahead Eagles | IG: @mateo.chaveez

Mateo Chávez sobresale en los duelos individuales

El canterano de Chivas tuvo una actuación completa desde el costado de la defensa y registró nueve acciones defensivas. Además, consiguió realizar dos intercepciones, dos despejes y recuperar seis balones a lo largo del partido.

Uno de sus principales aportes estuvo en los enfrentamientos individuales, pues salió vencedor en ocho de los 14 duelos que disputó ante los futbolistas del Telstar.

El mexicano también tuvo participación cuando su equipo buscó generar peligro en campo rival. Chávez completó tres de los cuatro regates que intentó y acertó 48 de los 65 pases que realizó durante los 90 minutos.

Mateo Chávez festeja con AZ Alkmaar | IG: @mateo.chaveez

El mexicano busca consolidarse en el AZ Alkmaar

Con una nueva actuación de 90 minutos y una victoria para su equipo, Chávez continúa acumulando experiencia en la Eredivisie y aprovechando las oportunidades que recibe.

El defensor mexicano trabaja para convertirse en una pieza habitual del AZ Alkmaar, mientras continúa con su proceso de adaptación al futbol europeo y gana protagonismo dentro del conjunto neerlandés.