El estratega de Xolos asegura que la falta de consecuencias afecta tanto la confección de planteles como la exigencia de los futbolistas

La discusión sobre la estructura del futbol mexicano con la ausencia del ascenso y descenso entre la Liga de Expansión y la Liga MX, sumó una voz de peso desde los banquillos. Sebastián 'Loco' Abreu, director técnico de Tijuana, externó su postura durante una conferencia de prensa, señalando que la falta de castigo deportivo provoca que las instituciones y los jugadores caigan en un estado de pasividad.

Sebastián 'Loco' Abreu, entrenador de Xolos | MEXSPORT

El estratega uruguayo fue contundente al analizar cómo este formato impacta en la planificación de los clubes, permitiendo que no exista una obligación real por armar planteles competitivos ante la falta de consecuencias severas al término de cada torneo.

"En otras ligas en donde hoy no hay ascenso y descenso, genera una zona de confort, puedes hacer planteles con menos esfuerzo o intención, porque sabes que si no sale bien, no vas a tener ningún inconveniente y no vas a tener que pagar la multa, ni la presión", enfatizó Abreu ante los medios de comunicación.

El impacto en la mentalidad del futbolista

Asimismo, el timonel del cuadro fronterizo profundizó sobre las repercusiones psicológicas y de rendimiento que esta medida genera en el día a día de los planteles, argumentando que la alta competencia se diluye cuando no hay un peligro inminente de perder la categoría.

Según la visión de Abreu, la carencia de esa tensión deportiva resta competitividad al futbolista, quien afronta los compromisos de la temporada sin la exigencia límite que exige un sistema con descenso.

Sebastián Loco Abreu, DT de Xolos de Tijuana | IMAGO7

"El futbolista entra en la de ‘bueno, no pasa nada, seguiré con contrato acá’", comentó el entrenador al referirse a la postura que pueden adoptar los elementos dentro de la cancha cuando una mala campaña no altera su estatus ni el del club.