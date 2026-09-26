El capitán del Rebaño Sagrado no pudo sacar de buena forma el esférico desde su propia área chica

Querétaro sorprendió a Chivas en el inicio de su partido de la Jornada 10 en el Estadio Akron, pues los Gallos comenzaron ganando al minuto 12 con el tanto de Ali Ávila, pero fue un tremendo error por parte de Luis Romo el que le ha entregado la mejor posibilidad del partido al delantero gallo, quien la aprovechó de buena forma.

Guadalajara, fiel a su costumbre bajo la tutela de Gabriel Milito, ya había sido superior en el inicio del duelo, pero un mal control del 7 rojiblanco permitió que los visitantes abrieran el marcador en casa de los sublíderes.

Ali Ávila festeja gol ante Chivas | Imago7

¿Qué hiciste, Luis?

Corría el minuto 12 del partido de la décima jornada entre Chivas y los Gallos; los locales ya habían tenido al menos un par de buenas jugadas en el terreno de juego, pero no podían adelantarse en el marcador, dejando la puerta abierta a que el cuadro visitante tomara el control del compromiso.

Fue entonces que Luis Romo, quien una vez más era el capitán del Rebaño Sagrado, recibió el balón, pero no tomó ninguna decisión, no al menos una que fuera correcta, pues mantuvo el esférico en su área, provocando que Enzo Giménez pudiera puntearlo y que de inmediato Ali Ávila definiera de frente al arco de Óscar Whalley.

La afición rojiblanca no perdonó, pues comenzaron a abuchearlo de inmediato y también cada vez que tocaba la bola en el trámite del cuadro de Milito, además de que, por si fuera poco, el Rebaño se seguía equivocando con los pases en la zona baja.

Romo casi entrega el segundo

Luego de su graso error en el partido, Luis Romo volvió a cometer algo que casi hace que entre él y su portero no pudieran manejar bien el balón en zona baja una vez más, pues el capitán del chiverío, recibió cerca de la línea de fondo, en donde quiso jugar parasu portero Óscar Whalley.

El ex del Lugo, tuvo que rescatar el nuevo error de su compañero, pues los delanteros una vez más estaban ubicados de buena manera en zona alta, donde vino el despeje del guardameta con el dorsal 13.

Chivas pierde al descanso ante Querétaro | Imago7