Turco Mohamed explota contra Katia Itzel tras empate de Toluca: "no está a la altura de un partido así"

El entrenador escarlata desató su molestia ante la silbante en conferencia de prensa

Antonio 'Turco' Mohamed terminó molesto con el arbitraje después del empate 3-3 entre Toluca y Cruz Azul. El entrenador escarlata cuestionó directamente el trabajo de Katia Itzel García y aseguró que hubo dos acciones que, desde su perspectiva, debieron terminar con jugadores de La Máquina expulsados.

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El estratega argentino señaló específicamente una acción de Gonzalo Piovi sobre Paulinho y otro incidente protagonizado por Willer Ditta. Mohamed consideró que ambas jugadas merecían tarjeta roja y aseguró que las decisiones arbitrales terminaron condicionando el desarrollo del encuentro.

A pesar de sus reclamos, el técnico reconoció que el empate fue justo por lo mostrado por ambos equipos, a los que destacó por buscar la victoria. Sin embargo, sostuvo que con otro desempeño arbitral el trámite del encuentro habría sido diferente para los universitarios.

Turco Mohamed en el partido entre Toluca y Santos Laguna | IMAGO7

Mohamed arremete contra el arbitraje de Katia Itzel García

"Y de haber un árbitro normal ganábamos el partido. Nada más. Ustedes vieron muy clara la expulsión de Piovi. Vieron el contacto de Ditta con el juez de línea. Ya lo vieron todos. Entonces, tener un árbitro normal, que entienda el juego, seguramente era otro el trámite", declaró Mohamed en conferencia de prensa.

"El resultado es justo porque los dos equipos jugaron bien. Hicieron todo para ganar. Dos equipos que van al frente. Pero el árbitro le da una oportunidad, pero no aprende. Mira que le da una oportunidad a este árbitro, pero no aprende", continuó el entrenador de Toluca.

Mohamed elevó el tono de sus cuestionamientos al considerar que García no tuvo el nivel necesario para dirigir el encuentro. "No está a la altura de un partido así, lamentablemente. Una patada de Piovi en los testículos de Paulinho. Muy claro. Y lo de Ditta también. Lo vieron todos", sentenció.

Katia Itzel García, arbitra de Liga MX | IMAGO7

¿Qué reclamó el Turco Mohamed en el Toluca vs Cruz Azul?

Las protestas del técnico se concentraron en esas dos acciones. Desde su perspectiva, la entrada sobre Paulinho ameritaba la expulsión de Piovi, mientras que también reclamó el contacto de Ditta con uno de los asistentes arbitrales, jugada por la que consideró que debía existir una sanción mayor.

El empate dejó a Toluca y Cruz Azul sin poder sacar ventaja en un partido abierto, pero el arbitraje terminó convirtiéndose en uno de los principales temas tras el silbatazo final. Mohamed reconoció los méritos de ambos equipos, aunque dejó clara su inconformidad con las decisiones de Katia Itzel y con el criterio utilizado durante el encuentro.