VIDEO: Willer Ditta encara y empuja a un árbitro en el Cruz Azul vs. Toluca

Willer Ditta encara y empuja a un árbitro en el Cruz Azul vs. Toluca | MEXSPORT/Captura de Pantalla

El defensa colombiano perdió la cabeza tras el gol de Alexis Vega y la anulación de un tanto de Luka Romero

El partido entre Cruz Azul y Toluca vivió momentos de tensión luego de que Willer Ditta protagonizara un altercado con el cuerpo arbitral. El defensa colombiano encaró y empujó a uno de los asistentes, en medio de la frustración por el desarrollo del encuentro.

La reacción del futbolista cementero llegó después de que Alexis Vega marcara el 2-3 a favor de los Diablos Rojos y de que se anulara un gol de Luka Romero que habría significado el empate 3-3 para La Máquina.

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Katia Itzel no sacó tarjeta ante la acción

La desesperación se apoderó de Ditta, quien se acercó a uno de los abanderados y lo empujó, además de reclamarle airadamente, en una acción que generó controversia durante el encuentro.

Pese al contacto del defensor con el integrante del cuerpo arbitral, Katia Itzel García no mostró tarjeta al colombiano por la acción. La decisión abrió el debate sobre el criterio disciplinario de la silbante, especialmente por tratarse de una agresión contra un oficial del partido.

Cruz Azul vs. Toluca en el Estadio Banorte | MEXSPORT

El incidente se sumó a las polémicas arbitrales que marcaron el enfrentamiento entre Cruz Azul y Toluca, un duelo en el que las decisiones de la árbitra y la intervención del VAR estuvieron bajo el escrutinio de aficionados y analistas.

Pese a las polémicas y las dudas, Cruz Azul y Toluca nos ofrecieron un auténtico partido de Liguilla que acabó empatado 3 a 3 entre dos de los mejores equipos del Apertura 2026.