Listo, el 11 de HuiquiI: Cruz Azul va con Alan Mozo de titular y doble punta ante Toluca

La 'revancha' del Campeón de Campeones ha llegado a la Liga MX

Joel Huiqui ya tiene definido el equipo con el que Cruz Azul buscará quedarse con los tres puntos ante Toluca.

¿Qué novedades hay?

Cruz Azul saltará al terreno de juego con Andrés Gudiño en la portería. Titulares: Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos.

Alan Mozo previo al juego ante Santos Laguna | IMAGO7

En el mediocampo aparecerán José Paradela, Agustín Palavecino, Charly Rodríguez.

La ofensiva, la apuesta será con Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez.

¿Cómo quedó el XI?

La Máquina afrontará este partido con varias ausencias importantes, pero Huiqui mantiene su apuesta por un equipo ofensivo para medirse ante Toluca.

Así, el 11 de Cruz Azul queda con Gudiño; Mozo, Ditta, Piovi, Chiquete y Campos; Palavecino, Charly Rodríguez y Paradela; Toro e Ibáñez.