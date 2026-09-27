Fernando ‘El Cantante’ Guerrero cuestionó una jugada de Gonzalo Piovi sobre Paulinho y señaló la falta de intervención del VAR tras la acción

La polémica arbitral volvió a hacerse presente en el partido entre Cruz Azul y Toluca, luego de una entrada de Gonzalo Piovi sobre Paulinho que generó cuestionamientos. Katia Itzel García, árbitra del encuentro, quedó nuevamente bajo la lupa por una jugada en la que el defensor de La Máquina se salvó de recibir la tarjeta roja.

Fernando ‘El Cantante’ Guerrero, exárbitro y analista, expresó su inconformidad a través de redes sociales, donde señaló que la acción ameritaba una sanción más severa para el futbolista celeste.

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Fernando Guerrero cuestiona la entrada de Piovi sobre Paulinho

A través de su cuenta de X, Guerrero criticó la entrada de Piovi, al considerar que el zaguero de Cruz Azul impactó al delantero de Toluca con los tachones y sin posibilidad de disputar el balón.

Cruz Azul vs. Toluca en el Estadio Banorte | MEXSPORT

“Se salva de la roja Piovi de @CruzAzul por esta patada sin posibilidad de jugar el balón y con los tachones sobre la pierna de Paulinho de @TolucaFC. ¿El VAR? Quién sabe qué estaba viendo”, publicó el analista arbitral.

La jugada abrió el debate sobre el criterio de la silbante y la intervención del videoarbitraje, pues Guerrero consideró que existían elementos para expulsar al defensor. La acción volvió a colocar a Katia Itzel García en el centro de las críticas durante un encuentro entre dos de los equipos protagonistas de la Liga MX en un partido que terminó 3 a 3.