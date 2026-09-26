Los Esmeraldas reciben a Bravos en el Nou Camp dentro de la jornada dominical del futbol mexicano

La actividad de la Liga MX continúa este domingo 27 de septiembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) cuando León reciba a Juárez en el Estadio Nou Camp, en duelo correspondiente a la fase regular del torneo. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de la señal de FOX One y FOX + en territorio mexicano.

El conjunto esmeralda se ubica en la séptima posición de la clasificación con 14 unidades (cuatro victorias, dos empates y tres derrotas), mientras que el cuadro fronterizo marcha en el fondo del campeonato con tres puntos en el lugar 18 (un triunfo por ocho descalabros).

¿Cómo llegan León y FC Juárez al partido?

La Fiera llega a este compromiso tras igualar 1-1 ante Querétaro en la jornada anterior. En sus compromisos recientes del certamen, la escuadra verde registra un saldo de dos triunfos, una unidad compartida y una derrota, habiendo anotado cinco goles por siete encajados.

Óscar Estupiñán celebra gol en el FC Juárez vs Tigres | MEXSPORT

Por su parte, FC Juárez arriba a territorio hidalguense motivado tras conseguir un importante triunfo por 2-0 frente a Tigres en casa. Sin embargo, la gran asignatura pendiente del conjunto fronterizo ha sido su rendimiento fuera de su terreno, pues no registra victorias en sus últimos cuatro juegos de visitante en el torneo.

Daniel Arcila, refuerzo de León, celebrando anotación ante Querétaro | MEXSPORT

El historial reciente entre ambos favorece al conjunto verdiblanco: en sus últimos cinco enfrentamientos directos, León registra tres victorias, FC Juárez un triunfo y han empatado en una ocasión. Su choque más reciente aconteció el pasado 19 de abril durante el Clausura 2026, con saldo favorable para los Esmeraldas por 3-1.

Dónde ver León vs FC Juárez