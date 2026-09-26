Los Rayos buscan sumar puntos en casa, enfrente tiene a un rival que pelea por la punta del campeonato

Las Águilas del América continúan su camino en el Apertura 2026. El cuadro dirigido por Guillermo Almada enfrentará el domingo 27 de septiembre a los Rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Victoria, partido correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX. El duelo entre azulcremas y Rayos tendrá inicio a las 21:00 (hora centro de México) y estará disponible en las pantallas de Fox y FOX One.

¿Cómo llega el América?

Tras dos clásicos que no salieron según lo planeado y con una Fecha FIFA de por medio, los Azulcremas buscarán pelear una vez más por la parte alta de la tabla, lugar que tiene como competencia directa a las Chivas Rayadas del Guadalajara y a los Diablos Rojos del Toluca.

América llega con bajas importantes a Aguascalientes, pero con la misma necesidad de ganar. En sus últimos cinco juegos las Águilas suman tres victorias, una derrota y un empate, siendo su resultado más reciente la igualdad a dos goles en el Clásico Nacional ante Chivas.

Miguel Borja celebra con América en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo llega Necaxa?

Contrario a su rival, los Hidrocálidos necesitan si o si quedarse con los tres puntos en casa, de este modo volverían a meterse en la pelea por un puesto en la zona de Liguilla, además de cortar una racha de cinco partidos sin conocer la victoria.

Los Rayos suman apenas ocho puntos, quedando en la posición 15 de la tabla general. En su último compromiso, los ahora dirigidos por Juan Carlos Reynoso cayeron a manos del Atlético de San Luis, con un contundente 3-1.

Luis Jiménez, portero del Necaxa | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

América y Necaxa cargan consigo una historia rivalidad dentro del balompié nacional, misma que se fue apagando con el paso de la década de los 00 's, esto gracias al declive futbolístico del equipo rojiblanco, aunado a su largo periodo en la Liga de Expansión.

Pese a la actualidad de América y Necaxa, en los últimos cinco duelos el empate es el que prevalece en los duelos de estos equipos, pues los de Capa suman una victoria al igual que los Hidrocálidos y tres empates. La última vez que se vieron las caras el duelo terminó en un 2-0 a favor de las Águilas, duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026.

FECHA: Domingo 27 de septiembre

HORA: 21:10 (hora centro de Méxcio)

LUGAR: Estadio Victroia, Aguascalientes, México

TRANSMISIÓN: FOX, FOX One