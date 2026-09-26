Emilio Lara regresa a Aguascalientes y recuerda su paso por Necaxa: “Aprendí a valorar la grandeza del América”

El canterano de las Águilas volverá este domingo a la casa de los Rayos, donde pasó los últimos dos años

El duelo ante Necaxa tiene un toque especial para Emilio Lara. El canterano del América regresará este domingo a Aguascalientes, ciudad donde pasó los últimos dos años de su carrera y donde encontró la regularidad que buscaba para crecer como futbolista.

El 'Pelón' llegó a los hidrocálidos en busca de minutos y terminó ganándose una titularidad. Ahora, de vuelta en Coapa, reconoce que ese viaje le enseñó a valorar aun más a las Águilas.

Muy feliz, muy feliz de regresar a casa, desde los 10 años llegué al club, me hice aquí y me siento cómodo, me siento feliz, estuve en una gran institución, pero aprendí a valorar la grandeza que es América, la búsqueda de minutos esa experiencia me vino muy bien, fueron dos años estando fuera de casa y ahora soy más consciente de donde estoy parado”, explicó.

Emilio Lara como jugador del Necaxa | IMAGO7

El paso por Aguascalientes también le permitió conocer una perspectiva diferente de otro club y aunque sin menospreciar a Necaxa, reconoce se vive diferente en ambos lados.

Me tocó estar en una gran institución. Quizás no tiene las comodidades que tiene este club, no solo extracancha sino también dentro, pero siento que depende mucho del jugador. Quizás acá te dan más comodidad o están más atentos muchas más personas que en la otra institución”, señaló.

Emilio Lara en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026 | IMAGO7

Sobre el actual plantel, Lara destaca que la llegada de todos los refuerzos ha elevado el nivel del equipo: “Sí, veo un equipo muy completo, un equipo lleno de grandeza. Son jugadores de mucha calidad y siento que van a sumar muchísimo dentro del plantel”, finalizó.