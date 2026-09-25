Miguel Borja volvió a poner su nombre sobre la mesa de la Selección de Colombia después de una actuación que no pasó desapercibida para Néstor Lorenzo.
Una de las opciones para Lorenzo
El delantero de 33 años marcó un golazo ante Chivas y, aunque no forma parte de la actual convocatoria, el técnico colombiano reconoció que sigue teniendo un lugar en su radar.
Lorenzo recordó que conoce a Borja desde la época de José Pékerman y destacó que, cuando el atacante consigue continuidad y confianza frente al arco, puede convertirse en un delantero determinante.
“El gol fue un golazo, a Miguel lo conocemos de la época de Pékerman, cuando coge continuidad, cuando empieza a meterla se le abre el arco, es un goleador letal y está siempre en el radar”, señaló Lorenzo previo al partido entre México y Colombia.
Participación en Liga MX
La actuación del atacante en la Liga MX, por lo tanto, vuelve a colocarlo como una alternativa para el combinado cafetalero, pese a sus 33 años. Para Lorenzo, la edad no parece ser un impedimento mientras Borja mantenga esa capacidad para marcar diferencia en el área.
Pero Borja no fue el único futbolista de la Liga MX que llamó la atención del estratega colombiano. Lorenzo también habló de los jóvenes Óscar Perea, del América, y Daniel Arcila, de León.
Uno conoce las características por verlo en televisión, yo a veces viajo y los veo en vivo. Lo que me ha sorprendido es la frescura que tienen los dos y la ambición de terminar la jugada, de hacer gol
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El técnico dejó abierta la posibilidad de que puedan hacerse de un espacio en la Selección de Colombia si consiguen mantener ese nivel.
“Les gusta el gol, les gusta terminar la jugada. Veremos si logran ganarse ese espacio aquí”, agregó Lorenzo.