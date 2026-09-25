Miguel Borja en el radar de la selección de Colombia tras golazo en el Clásico Nacional

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol en el Clásico Joven | IMAGO7

El colombiano podría ser convocado próximamente por la selección cafetalera

Miguel Borja volvió a poner su nombre sobre la mesa de la Selección de Colombia después de una actuación que no pasó desapercibida para Néstor Lorenzo.

Miguel Borja festeja su doblete ante Chivas en la cara de Raúl 'Tala' Rangel, en el Clásico Nacional, con América | MEXSPORT

Una de las opciones para Lorenzo

El delantero de 33 años marcó un golazo ante Chivas y, aunque no forma parte de la actual convocatoria, el técnico colombiano reconoció que sigue teniendo un lugar en su radar.

Lorenzo recordó que conoce a Borja desde la época de José Pékerman y destacó que, cuando el atacante consigue continuidad y confianza frente al arco, puede convertirse en un delantero determinante.

Anotación de chilena de Miguel Borja, de América, ante Chivas, en el Clásico Nacional | MEXSPORT

“El gol fue un golazo, a Miguel lo conocemos de la época de Pékerman, cuando coge continuidad, cuando empieza a meterla se le abre el arco, es un goleador letal y está siempre en el radar”, señaló Lorenzo previo al partido entre México y Colombia.

Participación en Liga MX

La actuación del atacante en la Liga MX, por lo tanto, vuelve a colocarlo como una alternativa para el combinado cafetalero, pese a sus 33 años. Para Lorenzo, la edad no parece ser un impedimento mientras Borja mantenga esa capacidad para marcar diferencia en el área.

Pero Borja no fue el único futbolista de la Liga MX que llamó la atención del estratega colombiano. Lorenzo también habló de los jóvenes Óscar Perea, del América, y Daniel Arcila, de León.

Uno conoce las características por verlo en televisión, yo a veces viajo y los veo en vivo. Lo que me ha sorprendido es la frescura que tienen los dos y la ambición de terminar la jugada, de hacer gol

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El técnico dejó abierta la posibilidad de que puedan hacerse de un espacio en la Selección de Colombia si consiguen mantener ese nivel.