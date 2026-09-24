Anotación de Miguel Borja, de chilena, ante Chivas en el Clásico Nacional, con América | IMAGO7

El Pentapichichi utilizó sus redes sociales tras la polémica que surgió con el colombiano

La creación de la chilena se le atribuye a Ramón Unzaga, pero fue Hugo Sánchez quien perfeccionó y llevó a un estado apoteósico al remate. Sin embargo, el pasado fin de semana Miguel Borja emuló al Pentapichichi con una pirueta descomunal en el Clásico Nacional entre América y Chivas, lo que provocó la reacción del Macho en redes y en diferentes foros.

Una de las primeras declaraciones de Hugol fue que ningún periodista fue capaz de decir que la chilena del Colibrí fue como las que hacía en antaño, lo que ocasionó un recelo por parte del exjugador. Sin embargo, el Pentapichichi utilizó sus redes sociales para felicitar al atacante colombiano, aunque se confundió de Borja.

"Quiero felicitar a Cristian Borja (sic) por la maravillosa chilena que firmó ante Chivas. Tremenda ejecución. Qué vengan más golazos de este nivel. Para mí, el mejor gol hasta el momento del América en el Clásico Nacional”, comentó Hugo.

El gol de Miguel Borja

El colombiano entró de cambio en la segunda mitad y, desde que tocó sus primeros balones, olió sangre. El primer gol de Miguel Borja -fácilmente- podría estar en el Museo Louvre. El ariete cafetalero sacó un gol de otro partido y con una chilena perfecta, puso el 1-2.

Al momento de festejar, el Colibrí miró a la banca de Chivas y señaló el escudo, tal y como lo hizo hace una semana ante La Máquina. Sin embargo, Borja se llevó aún más los reflectores cuando marcó su doblete, mismo que le cantó en la cara a Raúl 'Tala' Rangel.

Miguel Borja celebra con América en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El alma de Hugo Sánchez

Las imágenes en el Estadio Azteca mostraron como Borja levantó los dedos e hizo un dos, todo frente a la cara del portero del Rebaño Sagrado. Tala no respondió; evitó mirar y mandó el balón al centro del campo para la reanudación.

El alma de Manuel Negrete, Hugo Sánchez y Raúl Jiménez revivió en el Clásico Nacional. Después de un auténtico jarabe tapatío de Chivas sobre el América, Miguel Borja se encargó de devolverle la vida a las Águilas con un golazo de chilena.