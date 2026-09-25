El uruguayo se quedó en Coapa pese a una oferta del Ajax y ahora aparece como el segundo jugador mejor calificado de las Águilas

Brian Rodríguez vivió un verano en el que su continuidad con América estuvo en duda, debido a que el Ajax puso sobre la mesa una oferta de 12 millones de dólares por el atacante uruguayo, pero la directiva azulcrema decidió no desprenderse de él. Después de que las negociaciones no prosperaran, el ‘Rayito’ permaneció en Coapa y su rendimiento en el Apertura 2026 empieza a darle peso a aquella decisión.

En lo que va del torneo, Rodríguez participó en seis partidos, en los que acumula 328 minutos y registra tres goles y una asistencia. Además, sus actuaciones lo colocan con una calificación promedio de 7.32 en SofaScore, la segunda más alta dentro del plantel americanista, solamente por debajo de Rodolfo Cota, quien aparece con 7.35.

Brian Rodríguez y Henry Martín, en festejo de gol | MEXSPORT

Su producción ofensiva también muestra un papel importante dentro del ataque. El uruguayo suma 21 remates en el campeonato, ocho de ellos con dirección a portería, y ya convirtió tres.

El registro actual también representa una continuidad respecto a lo que generó desde su llegada a las Águilas. De acuerdo con las estadísticas mostradas por SofaScore, durante 2026 acumula 29 partidos, 2 mil 180 minutos, nueve goles y siete asistencias en todas las competiciones.

Brian Rodríguez e Israel Reyes en el Clásico Nacional | IMAGO7

Su mejor registro goleador reciente fue en 2025, cuando terminó con 13 anotaciones y 11 asistencias en 41 partidos. Un año antes consiguió 10 goles y ocho pases para gol en 44 encuentros.

Ahora, con su permanencia en América asegurada y un inicio de torneo en el que aparece entre los jugadores mejor evaluados del equipo, Brian Rodríguez comienza a justificar dentro de la cancha el interés que generó durante el mercado de verano.