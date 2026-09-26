El futbolista del Atlante le regaló su camiseta a un joven fan y le ayudó a no perderla

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX arrancó con una de las mayores sorpresas del torneo, la victoria de Atlante sobre Monterrey 4-2. Tras el silbatazo final en el Estadio Banorte todo fue felicidad para equipo y afición Blaugrana, incluso Jairon Charcopa regaló su jersey a las gradas, acción que casi termina en perla en el estadio por culpa de un aficionado visitante.

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¿Qué pasó con Charcopa?

Luego de que los jugadores del Atlante se despidieron de la afición dentro del terreno de juego, los futbolistas procedieron a irse al vestuario, fue ahí cuando el ecuatoriano quiso hacer un noble gesto con un niño dándole su playera, desafortunadamente el momento se volvió tenso cuando un adulto con playera de Rayados intentó arrebatarle el jersey al pequeño.

Afortunadamente para el niño, el propio Charcopa se percató de lo que intentaba hacer el hombre de Monterrey y sostuvo fuerte su camiseta, diciéndole al propio aficionado que no era para él y consiguiendo dársela al niño.

CAPTURA DE PANTALLA

Una vez que el jugador se la dio al fan procedió a ir a los vestidos. Por su parte, el aficionado de Monterrey miró a la gente de seguridad con molestia, asegurando que él ya había tomado la camiseta, pero afortunadamente nadie le hizo caso.

Ante lo ocurrido, la gente que asistió al recinto tres veces mundialista aplaudió la actitud del jugador y también al niño que se aferró a su regalo, generando unos pequeños minutos de tensión que al final terminaron en nada para el bien del espectáculo ofrecido por los Potros y la Pandilla.

¿Cómo fue el partido Atlante vs Monterrey?

Para arrancar la polémica fecha 10 del campeonato con todo y Fecha FIFA incluida, Atlante y Monterrey se midieron en el Estadio Banorte. El equipo de Miguel Herrera logró imponerse 4-2 con una infalible actuación del guardameta Óscar Jiménez.

Óscar Jiménez tras el triunfo de Atlante sobre Rayados en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El juego lo empezó ganando el Atlante con gol de Luis Puente a los 11 minutos, posteriormente fue empatado a los 18' gracias a Hugo Cuypers. La segunda mitad se llenó de goles gracias a un partido abierto en ambos campos; los Potros descontaron primero con gol de Luis Calzadilla al 53’ y uno más de Eduardo Tercero al 63’; Monterrey hizo lo propio al 83’ con un cabezazo de Roberto de la Rosa, pero Jhojan Julio liquidó en el agregado.

Con este resultado los Potros escalaron momentáneamente hasta la posición 13 con 11 puntos. Por su parte, Monterrey permanecerá en el décimo lugar con 13 unidades, complicando una jornada más su búsqueda por llegar a la parte alta del campeonato.