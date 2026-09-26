El técnico de Monterrey admitió que su equipo no estuvo a la altura de lo planeado, reconociendo también los puntos a mejorar

Matías Almeyda reconoció que Monterrey fue superado por Atlante en el Estadio Banorte. Después de la derrota 3-2 ante los Potros, el entrenador argentino señaló que su equipo perdió el equilibrio y que el rival supo aprovechar las deficiencias que presentó Rayados durante el encuentro.

Lo más difícil en el fútbol es mantener el equilibrio y eso es lo que nos está faltando hoy. Fuimos superados y cuando somos superados, hay que reconocerlo”, señaló Almeyda durante la conferencia de prensa posterior al partido.

Matías Almeyda, entrenador de Monterrey | MEXSPORT

El estratega también reconoció que, pese al resultado, Monterrey tuvo algunos aspectos rescatables durante el encuentro, aunque consideró que no fueron suficientes para evitar la derrota. Además, descartó utilizar las ausencias de los jugadores convocados a la Selección Mexicana como una justificación.

A pesar de esto hicimos unas cosas, pero creo que no me faltaron los jugadores que están en selección, aunque eso no es un pretexto”, explicó.

Eugenio Pizzuto de Atlante y César Garza de Monterrey en el Apertura 2026 | MEXSPORT

Almeyda también destacó el trabajo realizado por Atlante y recordó que Rayados ya había enfrentado al equipo dirigido por Miguel Herrera durante la pretemporada, por lo que conocían parte de su propuesta.

“Sabíamos que los equipos del Piojo juegan bien, y ya habíamos jugado un amistoso con ellos en pretemporada. No estuvimos a la altura de lo que veníamos planificando y el rival lo hizo bien”, comentó.

Óscar Jiménez tras el triunfo de Atlante sobre Rayados en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El argentino también fue cuestionado sobre el ascenso y descenso en el futbol mexicano. Aunque respaldó la existencia de ambas categorías, reconoció que no cuenta con suficiente conocimiento sobre los cambios que ha tenido el futbol mexicano desde su salida.

Siempre que haya ascenso y descenso, es importante y le hará tener una segunda categoría le hace bien”, apuntó.

Matías Almeyda, entrenador de Monterrey | MEXSPORT

Finalmente, Almeyda evitó profundizar sobre el tema al considerar que actualmente existen personas preparadas para tomar las decisiones correspondientes.

La verdad no puedo omitir una opinión, porque el fútbol mexicano ha cambiado bastante desde que yo me fui, hay gente preparada que puede definir esto”, concluyó.