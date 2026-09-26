El futbolista belga se hizo presente con un golazo ante Atlante

Hugo Cuypers volvió a aparecer con Rayados. El delantero belga se hizo presente en el duelo ante Atlante para marcar el 1-1 y poner fin a una sequía goleadora que se había extendido durante cuatro partidos entre Liga MX y Leagues Cup.

Cuypers no había podido encontrar el fondo de las redes en sus últimos encuentros, por lo que su anotación ante el conjunto azulgrana significó también un respiro para el atacante, quien volvió a responder cuando Monterrey necesitaba recuperar la igualdad en el marcador.

Celebración de Rayados tras anotar a Atlante en el Apertura 2026 | MEXSPORT

La actividad Hugo Cuypers con Rayados

El belga había tenido actividad tanto en el torneo mexicano como en la Leagues Cup, pero durante esos cuatro compromisos no consiguió marcar. Ahora, frente a Atlante, volvió a hacerse presente en el área y aprovechó la oportunidad para colocar el empate.

Hugo Cuypers, jugador de Rayados, tras anotar ante Atlante en el Apertura 2026 | IMAGO7

Este gol también representa una oportunidad para que Cuypers recupere confianza dentro del esquema de Matías Almeyda, después de haber comenzado con buen ritmo su etapa con Rayados y convertirse en una de las principales opciones ofensivas del equipo.

Con el 1-1 ante Atlante, el delantero volvió a levantar los brazos para celebrar un gol con la camiseta del Monterrey, poniendo fin a cuatro partidos de espera y buscando retomar la racha que había mostrado al inicio de su aventura con el conjunto albiazul.