¡Hazaña del Potro! Atlante le pega un baile a Rayados en casa

Los Potros pegaron primero y mantuvieron la ventaja para conseguir su segunda victoria del torneo

Atlante volvió a escribir una historia especial ante los regiomontanos, ahora con un 4-2 en el Estadio Banorte con una anotación incluida de Jhojan Julio en los últimos minutos que permitió que los Potros de Hierro consiguieran su segunda victoria del torneo ante Monterrey.

El encuentro comenzó con un golpe de autoridad de los Potros. Al minuto 11, Luis Puente aprovechó un rebote dentro del área para adelantar al conjunto dirigido por Miguel Herrera y poner el 1-0 en el marcador

Festejo del Atlante al segundo gol ante Rayados de Monterrey, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

La reacción de Monterrey no tardó demasiado. Al 18’, Hugo Cuypers recibió una asistencia de Óliver Torres y sacó un zurdazo desde el centro del área que terminó en el ángulo superior izquierdo para igualar el encuentro.

Con el partido empatado, ambos equipos tuvieron oportunidades antes del descanso, pero Óscar Jiménez y Esteban Andrada evitaron que alguno volviera a tomar ventaja. Al medio tiempo, el marcador se mantenía 1-1.

Festejo de Rayados tras la anotación de Cuypers ante Atlante | IMAGO7

En el complemento, Atlante volvió a golpear. Al minuto 53, Luis Calzadilla apareció dentro del área y sacó un disparo raso junto al palo izquierdo para colocar nuevamente a los Potros arriba.

Los locales encontraron espacios y estuvieron cerca de ampliar la ventaja, hasta que al 64’ Eduardo Tercero recibió un pase de cabeza de Jhojan Julio y definió cruzado con la zurda para marcar el 3-1.

Luis Calzadilla tras anotar con Atlante | MEXSPORT

Monterrey intentó reaccionar con modificaciones y comenzó a presionar la portería de Jiménez. El arquero de Atlante tuvo intervenciones importantes, incluida una doble atajada al 81’, cuando Rayados buscaba mantenerse con vida.

La insistencia visitante finalmente tuvo recompensa al 82’. Tras un tiro de esquina, Roberto de la Rosa apareció dentro del área y conectó un cabezazo para poner el 3-2.

En los minutos finales, Rayados buscó el empate y De la Rosa incluso estrelló un disparo en el travesaño al 86’. Sin embargo, Atlante mantuvo la ventaja en el cierre y Julio puso el cuarto de la noche tras quitarse a Andrada.