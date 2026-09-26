Dónde ver Tigres vs Puebla: canales y hora del partido de Liga MX del Apertura 2026 | RÉCORD

El conjunto de la UANL afrontará el compromiso de la Jornada 10 con la intención de aprovechar la localía

Tigres recibirá a Puebla este sábado 26 de septiembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro podrá seguirse por Azteca 7 en televisión abierta, en un duelo donde ambos conjuntos buscarán sumar puntos importantes durante la segunda mitad de la fase regular.

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El conjunto de la UANL afrontará el compromiso con la intención de aprovechar la localía y conseguir una victoria que le permita salir de su mala racha. Los felinos volverán a contar con el apoyo de su afición en el Volcán, escenario en el que buscarán imponer condiciones ante La Franja.

Jugadores de Tigres en lamento en la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo llegan Tigres y Puebla a la Jornada 10?

Tigres encara esta fecha con la necesidad de mantenerse entre los equipos protagonistas del Apertura 2026. Con el torneo entrando en una etapa importante de la fase regular, cada punto comienza a adquirir mayor relevancia de cara a la clasificación directa a la Liguilla.

Puebla, por su parte, llegará a territorio regiomontano con la misión de obtener un resultado positivo como visitante. La Franja necesita sumar para acercarse a los puestos que entregan posibilidades de disputar la fase final del futbol mexicano.

Mathías Tomás, jugador del Puebla, en festejo de gol ante Atlante | IMAGO7

El Estadio Universitario representará uno de los principales retos para el conjunto poblano durante esta jornada. Tigres intentará aprovechar su condición de local desde los primeros minutos, mientras que Puebla buscará contener el ataque universitario y encontrar oportunidades para generar peligro.

El enfrentamiento será uno de los partidos que cerrarán la actividad sabatina de la Jornada 10. Tigres buscará cumplir con su condición de local, mientras Puebla tratará de dar la sorpresa y regresar con unidades de su visita a Nuevo León.

Jugadores de Tigres en lamento en la Liga MX | IMAGO 7

¿A qué hora y dónde ver Tigres vs Puebla?