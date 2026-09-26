Comienza una nueva era en la Selección Mexicana con el debut de Rafael Márquez como director técnico al mando del Tricolor al enfrentar en el estadio M&T Bank, de Baltimore, a un serio rival, Colombia, a quien supera en la rivalidad histórica.
México ha enfrentado 32 ocasiones a los cafeteros, con un balance positivo de 13 triunfos, nueve empates y 10 derrotas, con 37 goles a favor, por 33 en contra, pese a que en la actualidad, los 'verdes' hilvanan cuatro descalabros ante los sudamericanos.
Rivalidad con 88 años de historia
El primer enfrentamiento entre México y Colombia se registró el 10 de febrero de 1938, con triunfo para los verdes 3-1, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá, con tantos de Luis Francisco Argüelles, 'Pirata' Fuente, de penalti, y Horacio Casarín, mientras que por los cafetaleros descontó Marcos Mejía.
Dominio mexicano hasta el 'Fantasma de Machala'
Tuvieron que pasar cuatro décadas y media para que el Tricolor sufriera su primera derrota ante Colombia, justo en el debut de México en Copa América, en Ecuador 1993, el 16 de junio.
En aquel encuentro, los colombianos se fueron arriba con gol de Adolfo 'Tren' Valencia al 40', Luis Roberto Alves Zague empató al 57' y 18 minutos después vino un apagón en una de las torres del estadio.
Cuando se reanudó el cotejo, 20 minutos después, Jorge Campos atajó un disparo del colombiano Diego Osorio, el balón quedó a la deriva, Víctor Hugo Aristizábal remató, Ramón Ramírez despejó el esférico antes de que cruzara la línea, pero el árbitro uruguayo, Jorge Nieves, dio por válido el gol, al 87', decretando el 2-1 final con el que México sufrió su primera derrota en el torneo, a dicha acción se le conoce como el 'Fantasma de Machala'.
La rivalidad ya tiene una Final
La rivalidad de México y Colombia es tan basta, que incluso ya se vio reflejada en una Final, en un torneo de trascendencia. En la Copa América 2001, celebrada en el país cafetalero, ambos representativos se midieron en la disputa por el título.
El 29 de julio, en el Nemesio Camacho, de Bogota, los locales se impusieron en duelo cerrado 1-0 con solitario gol de Iván Ramiro Córdoba, con remate de cabeza, a pase de Iván López, para conquistar su primer y único campeonato en la justa.
El Tricolor no vence a Colombia desde 2010
La victoria más reciente de México sobre Colombia fue el 7 de septiembre de 2010, en el Universitario, de Monterrey, 1-0 con gol de Elías Hernández; sin embargo, desde entonces ya son cuatro derrotas en fila ante los cafeteros, incluyendo la goleada de 4-0 del año pasado, en el AT&T de Dallas.
Así que ahora en Baltimore es una nueva chance de que los tricolores puedan romper dicha hegemonía.
¿Qué le viene al Tricolor?
Después de enfrentar a Colombia, el Tricolor tiene tres restantes compromisos en la ventana de esta Fecha FIFA, contra Perú, el 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium, de Nueva York; ante Estados Unidos, el 3 de octubre, en el State Farm Stadium, de Arizona, y el México frente a Chile, el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Angeles.
Partidos México vs Colombia:
10-feb-1938 México 3-1 Colombia JCC
1-abr-1962 México 1-0 Colombia Amistoso
4-abr-1962 México 2-2 Colombia Amistoso
25-abr-1962 México 1-0 Colombia Amistoso
23-ene-1968 México 3-1 Colombia Amistoso
30-ene-1968 México 3-0 Colombia Amistoso
16-oct-1968 México 1-0 Colombia Amistoso
4-feb-1969 México 1-0 Colombia Amistoso
9-oct-1984 México 1-0 Colombia Columbus Cup
15-ago-1987 México 2-1 Colombia J. Panamericanos
17-abr-1990 México 2-0 Colombia Camel Cup
29-en-1991 México (5)0-0(4) Colombia Feria de León
2-ago-1992 México 0-0 Colombia Amistoso
16-jun-1993 México 1-2 Colombia Copa América Ecuador 1993
2-mar-1994 México 0-0 Colombia Amistoso
21-ene-1995 México 0-0 Colombia Copa USA
29-nov-1995 México 2-2 Colombia Amistoso
13-jun-1997 México 2-1 Colombia Copa América Bolivia 1997
20-oct-1999 México 0-0 Colombia Amistoso
31-ene-2001 Colombia 3-2 México Amistoso
29-jul-2001 Colombia 1-0 México Copa América Colombia 2001
12-may-2002 México 2-1 Colombia Amistoso
12-feb-2003 México 0-0 Colombia Amistoso
23-feb-2005 México 1-1 Colombia Amistoso
17-jul-2005 México 1-2 Colombia Copa Oro 2005
22-ago-2007 México 0-1 Colombia Amistoso
30-sep-2009 México 1-2 Colombia Amistoso
7-sep-2010 México 1-0 Colombia Amistoso
29-feb-2012 México 0-2 Colombia Amistoso
26-sep-2022 México 2-3 Colombia Amistoso
16-dic-2023 México 2-3 Colombia Amistoso
11-oct-2025 México 0-4 Colombia Amistoso