La Selección Mexicana le tiene tomada la medida histórica al combinado cafetero, serio sinodal para el debut de Rafa Márquez como DT del equipo nacional

Comienza una nueva era en la Selección Mexicana con el debut de Rafael Márquez como director técnico al mando del Tricolor al enfrentar en el estadio M&T Bank, de Baltimore, a un serio rival, Colombia, a quien supera en la rivalidad histórica.

México ha enfrentado 32 ocasiones a los cafeteros, con un balance positivo de 13 triunfos, nueve empates y 10 derrotas, con 37 goles a favor, por 33 en contra, pese a que en la actualidad, los 'verdes' hilvanan cuatro descalabros ante los sudamericanos.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, en conferencia de prensa previo al juego ante Colombia | IMAGO7

Rivalidad con 88 años de historia

El primer enfrentamiento entre México y Colombia se registró el 10 de febrero de 1938, con triunfo para los verdes 3-1, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Panamá, con tantos de Luis Francisco Argüelles, 'Pirata' Fuente, de penalti, y Horacio Casarín, mientras que por los cafetaleros descontó Marcos Mejía.

Gol de Colombia vs México en amistoso | IMAGO7

Dominio mexicano hasta el 'Fantasma de Machala'

Tuvieron que pasar cuatro décadas y media para que el Tricolor sufriera su primera derrota ante Colombia, justo en el debut de México en Copa América, en Ecuador 1993, el 16 de junio.

En aquel encuentro, los colombianos se fueron arriba con gol de Adolfo 'Tren' Valencia al 40', Luis Roberto Alves Zague empató al 57' y 18 minutos después vino un apagón en una de las torres del estadio.

Cuando se reanudó el cotejo, 20 minutos después, Jorge Campos atajó un disparo del colombiano Diego Osorio, el balón quedó a la deriva, Víctor Hugo Aristizábal remató, Ramón Ramírez despejó el esférico antes de que cruzara la línea, pero el árbitro uruguayo, Jorge Nieves, dio por válido el gol, al 87', decretando el 2-1 final con el que México sufrió su primera derrota en el torneo, a dicha acción se le conoce como el 'Fantasma de Machala'.

México. vs Colombia, Final Copa América 2001 | MEXSPORT

La rivalidad ya tiene una Final

La rivalidad de México y Colombia es tan basta, que incluso ya se vio reflejada en una Final, en un torneo de trascendencia. En la Copa América 2001, celebrada en el país cafetalero, ambos representativos se midieron en la disputa por el título.

El 29 de julio, en el Nemesio Camacho, de Bogota, los locales se impusieron en duelo cerrado 1-0 con solitario gol de Iván Ramiro Córdoba, con remate de cabeza, a pase de Iván López, para conquistar su primer y único campeonato en la justa.

Amistosos México vs Colombia 1994 | MEXSPORT

El Tricolor no vence a Colombia desde 2010

La victoria más reciente de México sobre Colombia fue el 7 de septiembre de 2010, en el Universitario, de Monterrey, 1-0 con gol de Elías Hernández; sin embargo, desde entonces ya son cuatro derrotas en fila ante los cafeteros, incluyendo la goleada de 4-0 del año pasado, en el AT&T de Dallas.

Así que ahora en Baltimore es una nueva chance de que los tricolores puedan romper dicha hegemonía.

Colombia vs México, amistoso 2010 | MEXSPORT

¿Qué le viene al Tricolor?

Después de enfrentar a Colombia, el Tricolor tiene tres restantes compromisos en la ventana de esta Fecha FIFA, contra Perú, el 29 de septiembre, en el Sports Illustrated Stadium, de Nueva York; ante Estados Unidos, el 3 de octubre, en el State Farm Stadium, de Arizona, y el México frente a Chile, el 6 de octubre en el Memorial Coliseum de Los Angeles.

Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana | IMAGO 7

Partidos México vs Colombia: