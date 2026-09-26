El jugador del Real Madrid destacó especialmente la dificultad de enfrentar al Tri

Jude Bellingham recordó la victoria de Inglaterra ante México en los Octavos de Final del Mundial 2026 como uno de los partidos que marcaron su trayectoria con la selección inglesa. El mediocampista del Real Madrid destacó especialmente la dificultad de enfrentar al Tri en el Estadio Azteca y superar las condiciones que rodearon aquel encuentro.

El futbolista inglés tuvo un papel determinante en la eliminación del equipo dirigido por Javier Aguirre, al marcar un doblete que encaminó el triunfo de Inglaterra. Los europeos consiguieron avanzar a pesar de disputar parte del encuentro con un hombre menos debido a la expulsión del defensor Jarrell Quansah.

Jude Bellingham, Anthony Gordon y Morgan Rogers, tras la victoria de Inglaterra ante México en la Copa del Mundo | MEXSPORT

¿Qué dijo Jude Bellingham sobre México?

Durante una sesión de preguntas con la selección inglesa, Bellingham eligió aquel encuentro del 5 de julio cuando habló sobre una de las experiencias que más recuerda del Mundial. El jugador resaltó tanto el ambiente como la dificultad que suponía enfrentar a México en condición de local durante una Copa del Mundo.

"La visita a México, sin duda. Fue una ocasión enorme", afirmó Bellingham. "Se habló mucho antes del juego sobre la altitud y el hecho de ir a un lugar donde ellos dominaban, donde fueron tan fuertes por tantos años y durante la Copa del Mundo. Salir, enfrentar la adversidad y, además, haber tenido un buen impacto en el juego fue increíble".

Las palabras del mediocampista reflejaron la importancia que tuvo el partido para Inglaterra. El conjunto europeo enfrentó a uno de los anfitriones del Mundial y a una Selección Mexicana que había conseguido llegar invicta hasta los octavos de final, además de hacerlo en un escenario históricamente complicado para sus rivales.

Jude Bellingham y Harry Kane, jugadores de Inglaterra | AP

Inglaterra sufrió para eliminar a México del Mundial 2026

El encuentro también tuvo un componente histórico para los ingleses debido a su regreso al escenario en el que quedaron eliminados del Mundial de México 1986 frente a Argentina, en un partido marcado por la actuación de Diego Armando Maradona. Cuatro décadas después, Inglaterra consiguió salir con la victoria y mantener con vida sus aspiraciones mundialistas.

La importancia de aquel enfrentamiento fue destacada también por otros integrantes de la selección inglesa. El entrenador Thomas Tuchel, así como Anthony Gordon y Harry Kane, han recordado la exigencia que representó medirse al Tri y conseguir la clasificación en territorio mexicano.