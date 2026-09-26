El aclamado actor aseguró que un buen ambiente en el vestuario puede darle al estratega un mejor futbol

A unas horas de que Rafael Márquez comience su camino como entrenador de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030, el estratega recibió unas palabras de una persona inesperada, el actor Gael García, mismo que le deseó la mejor de las suertes y le pidió en especial que ‘se divirtiera’ durante el proceso.

¿Qué dijo Gael García?

Durante una visita al programa ‘Modo On’ de ESPN, el actor de Hollywood aprovechó para hablar sobre el tema del nuevo entrenador de México. Gael García no solo le deseó éxito a Rafa, sino que también le dio un par de consejos para que disfrute su proceso.

Que recuerde esa parte, no es necesario que se lo diga, él lo sabe, pero lo que estamos esperando es que se la pase bien, que se diviertan, solo divirtiéndose ocurre esta alquimia extraña donde un equipo empieza a jugar muy bien”, dijo Gael García.

Rafa Márquez, actual entrenador de la Selección Mexicana | Imago7

Del mismo modo, el actor de éxitos como ‘Amores Perros’, ‘El Crimen del Padre Amaro’, ‘COCO’, etc., aseguró que ya hay jugadores muy buenos jugando en la élite, por lo que el ambiente dentro del equipo tricolor será fundamental para explotar el talento que hay.

Jugadores buenos hay en todos lados, todo mundo entrena, esto se normaliza, pero lo que siempre detona el cambio es pasarla bien, disfrutar, encantarse con lo que están haciendo, el Vasco lo dijo, se armó un gran equipo humano”, añadió.

Jugadores de la Selección Mexicana en su primer entrenamiento con Rafa Márquez | CAPTURA

¿Cuándo debuta Rafa Márquez?

Tras caer eliminados en la ronda de Octavos de Final del Mundial 2026 a manos de Inglaterra, la Selección Mexicana regresa a la actividad, ahora desde la ciudad de Baltimore, en el M&T Bank Stadium.

El Tricolor se medirá ante su similar de Colombia, en lo que será el primer juego con el ‘Kaiser’ al mando de manera oficial. El juego entre México y Colombia tendrá inicio a las 19:00 (hora centro de México) y estará disponible por las pantallas de TUDN, VIX y Azteca 7.