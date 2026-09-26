¿Cómo fueron los debuts de los últimos técnicos de la Selección Mexicana?

Rafa Márquez enfrenta el mayor reto de su carrera con un presagio positivo

Rafael Márquez está listo para comenzar su etapa al frente de la Selección Mexicana. Este sábado, el exdefensor tendrá su primer partido como integrante del cuerpo técnico nacional cuando el Tri se enfrente a Colombia en Baltimore, en un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa tras el regreso de Javier Aguirre al banquillo.

Márquez llega a este debut con un antecedente que se ha repetido entre los últimos entrenadores de México: comenzar sus respectivos procesos con una victoria.

El más reciente fue precisamente Aguirre, quien en 2024 inició su tercera etapa como técnico de la Selección con un triunfo de 3-0 sobre Nueva Zelanda. Antes de él, Jaime Lozano también tuvo un estreno positivo en 2023, cuando México goleó 4-0 a Honduras en los Cuartos de Final de la Copa Oro. Aquel torneo terminó con el conjunto mexicano levantando el título después de vencer a Panamá en la Final.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Diego Cocca tomó el mando unos meses antes y comenzó su gestión con una victoria de 2-0 sobre Surinam en la Nations League de Concacaf. Aunque el marcador fue favorable, el funcionamiento del equipo dejó algunos aspectos por resolver.

Diego Cocca en su presentación como entrenador de México| IMAGO 7

En 2019, Gerardo Martino también inició su proceso con el pie derecho. El técnico argentino derrotó 3-1 a Chile en un partido amistoso, en el que México mostró una propuesta ofensiva y ordenada. Sin embargo, aquel ciclo terminaría años después con la eliminación del Tri en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022.

Gerardo Martino espera que en 2026 a la Selección Mexicana le vaya mejor | MEXSPORT

Juan Carlos Osorio tuvo un estreno igualmente exitoso: venció 3-0 a El Salvador en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Miguel Herrera protagonizó uno de los debuts más contundentes de los últimos años. En el repechaje rumbo a Brasil 2014, México goleó 5-1 a Nueva Zelanda en el primer partido de Herrera al frente del equipo.

Juan Carlos Osorio durante su presentación como timonel del Tri | MEXSPORT

Víctor Manuel Vucetich, en un momento especialmente complicado para el combinado nacional, comenzó su breve etapa con un triunfo de 2-1 sobre Panamá, mientras que José Manuel de la Torre debutó con una victoria de 2-0 ante Bosnia-Herzegovina.

Los resultados muestran una constante en los últimos procesos: el debut de los entrenadores de la Selección Mexicana ha estado acompañado por una victoria. Sin embargo, la historia también demuestra que un buen comienzo no necesariamente determina el rumbo que tendrá un proyecto.

El reto de Márquez comenzará este sábado en Baltimore, donde buscará mantener una tradición reciente: la de iniciar con una victoria.

Miguel Herrera a las afueras del Aeropuerto de la Ciudad de México | IMAGO7

Los antecedentes recientes son los siguientes:

Javier Aguirre, tercera etapa: victoria 3-0 ante Nueva Zelanda.

Jaime Lozano: victoria 4-0 ante Honduras.

Diego Cocca: victoria 2-0 ante Surinam.

Gerardo Martino: victoria 3-1 ante Chile.

Juan Carlos Osorio: victoria 3-0 ante El Salvador.

Miguel Herrera: victoria 5-1 ante Nueva Zelanda.

Víctor Manuel Vucetich: victoria 2-1 ante Panamá.

José Manuel de la Torre: victoria 2-0 ante Bosnia-Herzegovina.