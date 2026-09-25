El estratega brasileño compartió imágenes de su conquista de la Campeones Cup con las Águilas

Pese a que su etapa con el América terminó hace unos meses, André Jardine sigue recordando con cariño su paso por el conjunto azulcrema. El estratega brasileño revivió uno de los momentos más especiales que vivió al frente de las Águilas a través de su cuenta de Instagram.

Jardine compartió imágenes de la Campeones Cup que conquistó con el América, un recuerdo de la etapa más exitosa de su carrera como entrenador a nivel de clubes.

El título llegó en septiembre de 2024, cuando el conjunto azulcrema se impuso al Columbus Crew en una dramática tanda de penales, luego de empatar sin goles durante el tiempo reglamentario.

André Jardine no se olvida del América | CAPTURA DE PANTALLA

André Jardine recibe el cariño de la afición del América

La publicación del entrenador no pasó desapercibida entre los seguidores americanistas, quienes reaccionaron con mensajes de cariño y reconocimiento por los éxitos que consiguió durante su gestión.

Guillermo Almada y André Jardine en un partido de la Liga MX | IMAGO 7

El paso de Jardine por Coapa quedó marcado por una de las etapas más exitosas del club en los últimos años. Durante los tres años que estuvo al frente del equipo, el brasileño conquistó un tricampeonato de Liga MX, además de un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y la Campeones Cup.

Sin embargo, su ciclo terminó después de la eliminación del América en el Clausura 2026. Tras su salida, el estratega expresó su intención de volver al club en algún momento de su carrera, por lo que su reciente publicación volvió a despertar la nostalgia entre los aficionados.