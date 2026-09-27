El técnico celeste señaló que el manejo de las emociones y la solidez defensiva serán aspectos a trabajar durante la Fecha FIFA de cara a la recta final del torneo

Cruz Azul dejó escapar una ventaja de dos goles ante Toluca y, aunque logró rescatar un punto, el resultado también dejó tareas pendientes para Joel Huiqui.

El técnico celeste reconoció que durante la Fecha FIFA deberán aprovechar el parón para trabajar, principalmente, en el manejo de las emociones y en la solidez defensiva.

“Ese manejo de emociones. Hablo del penal; hay que revisarlo. El 2-2 fue un gol rápido y te pega emocionalmente. Hay que manejarlo. Es un equipo maduro en el que caemos en emociones descontroladas”, explicó el estratega.

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Pese al poder responder ante la adversidad, hay cosas que mejorar

El técnico cementero señaló que el equipo no modificó su funcionamiento durante el segundo tiempo y consideró que tanto el penal como el empate de los Diablos representaron golpes que tuvieron repercusión en el partido.

“Los reinicios de juego, en los segundos tiempos, no cambiamos nada. Desgraciadamente, el penal y el 2-2 fue un golpe emocional, pero logramos estabilizarnos. Hay cosas que corregir y este parón nos ayudará”, agregó.

Cruz Azul vs. Toluca en el Estadio Banorte | MEXSPORT

“En mi época, no hace muchos años, había equipos que proponían cosas normales; por las posibles bajas de los equipos, modificamos. En el primer tiempo salimos más finos, logramos colocarnos 2-0. Tratamos de trabajar en la regularidad, en el equilibrio, en cómo poder manejar las emociones”, apuntó.

Con la Fecha FIFA por delante, el cuerpo técnico tendrá días para corregir detalles antes de encarar la recta final del torneo. Huiqui tiene claro que el objetivo no solamente es mantener el rendimiento mostrado hasta ahora, sino llegar a la Liguilla con un equipo más completo.

“El objetivo es seguir generando para obtener un legado. Tenemos que mejorar la parte defensiva, el control emocional; veremos un equipo más completo. Para pelear en Liguilla por un título más”, sentenció.