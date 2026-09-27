Cruz Azul tuvo el triunfo en las manos, dejó escapar una ventaja de dos goles y cuando parecía que Toluca se llevaría toda la recompensa, La Máquina reaccionó para rescatar un punto en el Estadio Banorte con un empate 3-3.
Un primer tiempo todo de Azul
La Máquina pegó primero apenas al minuto 7. Nicolás Ibáñez apareció dentro del área para abrir el marcador después de una asistencia de José Paradela.
El conjunto dirigido por Joel Huiqui encontró nuevamente la portería antes del descanso. Al 38’, Gabriel Fernández amplió la diferencia con un remate que llegó tras una asistencia de Ibáñez.
Sin embargo, el segundo tiempo cambió por completo la historia. Al minuto 52, la árbitra Katia Itzel García acudió al VAR para revisar una falta dentro del área. Tras la revisión, señaló penalti a favor de Toluca y amonestó a Willer Ditta.
La respuesta de Toluca llegó en el segundo tiempo
Helinho tomó la responsabilidad desde los 11 pasos y no falló y venció a Andrés Gudiño para acercar a los Diablos en el marcador al 54’.
Y apenas unos segundos después llegó el golpe que cambió definitivamente el partido. Alexis Vega apareció al minuto 55 para marcar el segundo de Toluca.
La Máquina intentó reaccionar y al 77’ parecía encontrar nuevamente la respuesta con un disparo de Luka Romero. El jugador había conseguido mandar el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar.
El conjunto celeste siguió insistiendo y finalmente consiguió rescatar el empate 3-3 ante Toluca para quedarse con un punto en el Estadio Banorte con un doblete de Gabriel Fernández.