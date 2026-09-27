¡Partidazo con sabor a Liguilla! Cruz Azul deja escapar ventaja de dos goles y empata 3-3 ante Toluca

Cruz Azul y Toluca empatan a tres en el Estadio Banorte | MEXSPORT

La Máquina ganaba 2-0, pero los Diablos remontaron en el segundo tiempo; un doblete de Gabriel Fernández evitó la derrota celeste en el Estadio Banorte

Cruz Azul tuvo el triunfo en las manos, dejó escapar una ventaja de dos goles y cuando parecía que Toluca se llevaría toda la recompensa, La Máquina reaccionó para rescatar un punto en el Estadio Banorte con un empate 3-3.

Un primer tiempo todo de Azul

La Máquina pegó primero apenas al minuto 7. Nicolás Ibáñez apareció dentro del área para abrir el marcador después de una asistencia de José Paradela.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui encontró nuevamente la portería antes del descanso. Al 38’, Gabriel Fernández amplió la diferencia con un remate que llegó tras una asistencia de Ibáñez.

Sin embargo, el segundo tiempo cambió por completo la historia. Al minuto 52, la árbitra Katia Itzel García acudió al VAR para revisar una falta dentro del área. Tras la revisión, señaló penalti a favor de Toluca y amonestó a Willer Ditta.

'El Toro' y compañía celebran el segundo gol de Cruz Azul sobre Toluca | MEXSPORT

La respuesta de Toluca llegó en el segundo tiempo

Helinho tomó la responsabilidad desde los 11 pasos y no falló y venció a Andrés Gudiño para acercar a los Diablos en el marcador al 54’.

Y apenas unos segundos después llegó el golpe que cambió definitivamente el partido. Alexis Vega apareció al minuto 55 para marcar el segundo de Toluca.

Alexis Vega desata la euforia en Toluca al empatar el juego ante Cruz Azul | MEXSPORT

La Máquina intentó reaccionar y al 77’ parecía encontrar nuevamente la respuesta con un disparo de Luka Romero. El jugador había conseguido mandar el balón al fondo de las redes, pero la anotación fue invalidada por fuera de lugar.

El conjunto celeste siguió insistiendo y finalmente consiguió rescatar el empate 3-3 ante Toluca para quedarse con un punto en el Estadio Banorte con un doblete de Gabriel Fernández.