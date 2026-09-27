El argentino cree que su capitán puede limpiar el error en fechas venideras

La derrota de Chivas ante Querétaro dejó señalado a Luis Romo por un error en la salida que terminó en el primer gol del conjunto local. Sin embargo, Gabriel Milito salió en defensa del mediocampista y aseguró que la equivocación no cambia la confianza que tiene en él.

El técnico rojiblanco consideró que se trató de una acción desafortunada y recordó que los errores son parte del futbol, al tiempo que destacó el papel de Romo dentro de su proyecto.

Fue una jugada desafortunada en la que Luis resuelve muy bien, pero le tocó vivir el error. Pasa poco, pero forma parte del futbol. El más jodido es Luis. Nada va a cambiar lo que yo pienso: como futbolista es fundamental para el equipo

Luis Romo comete terrible error para el gol de Querétaro | Imago7

No es culpa de Romo, al equipo le fue mal

Más allá de la acción de Romo, Milito reconoció que Chivas tuvo una noche complicada y estuvo lejos del nivel que pretende mostrar. El entrenador apuntó especialmente al segundo tiempo, en el que su equipo perdió el control y permitió que Querétaro tomara mayor protagonismo.

Hoy tuvimos muchas dudas y cometimos imprecisiones que no solemos tener. Modificamos el ataque para ver si podíamos generar situaciones en el área, pero en el segundo tiempo caímos en un descontrol que favoreció a Querétaro. Hemos hecho un segundo tiempo peor que el primero. No jugamos bien, eso está claro y hay que asumirlo. Nos duele jugar de esta manera

Gabriel Milito pensativo en el duelo de Chivas ante Querétaro | MexSport

El argentino también reconoció el trabajo del conjunto queretano y aceptó que sus dirigidos terminaron jugando con demasiada prisa, lo que incrementó las imprecisiones.

Destaco a Querétaro. Nosotros caímos en el apuro y en las imprecisiones. Realmente, el partido no fue bueno

Chivas no cambiará su estilo de juego

Los errores en la salida han comenzado a generar cuestionamientos sobre la forma en la que Chivas intenta construir desde el fondo. Ante ello, Milito dejó claro que no contempla modificar una idea que considera parte de la identidad del equipo.

Para el entrenador, la situación no pasa por dejar de salir jugando, sino por mejorar la ejecución y encontrar las soluciones adecuadas cuando el rival presiona.

Chivas pierde al descanso ante Querétaro | Imago7

Es nuestra manera de jugar y tenemos jugadores apropiados para hacerlo bien. No se trata de salir jugando o ser directos, sino de hacerlo bien. Hoy no lo hicimos bien. Contra América, en el empate, tampoco fue adecuada; hoy nos costó un gol y no vamos a cambiar nuestra manera porque nos ha dado resultados

Milito insistió en que ningún futbolista entra al campo con la intención de equivocarse y consideró que lo ocurrido ante Querétaro forma parte de las situaciones que pueden presentarse durante una temporada.