Turco Mohamed reacciona al posible retiro de Alexis Vega del Tri: "Si lo dice por algo debe ser”

Turco Mohamed reacciona al posible retiro de Alexis Vega del Tri | MEXSPORT

El técnico del Toluca respaldó la decisión personal de Alexis Vega y señaló que, si el delantero hizo pública su intención de analizar su futuro con el Tricolor

La declaración que el delantero del Toluca lanzó tras el empate ante Cruz Azul ya generó las primeras reacciones, entre ellas la de Antonio Mohamed.

Vega sorprendió después del partido al revelar en entrevista con TUDN que está analizando su continuidad con el Tricolor.

“Estoy viendo si sigo en la Selección”, expresó Vega.

El 'Turco' habló al respecto

Ante este escenario, Mohamed fue cuestionado sobre la posibilidad de que Alexis decida hacerse a un lado del equipo nacional y consideró que, si el atacante hizo pública esta posibilidad, existe una razón detrás.

“Es una decisión personal de cada uno. Seguramente tendrá su sentir. Si lo dice por algo debe ser, no solo porque lo haya pensado una vez”, señaló el estratega.

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El propio futbolista comentó en la entrevista que en el pasado mundial, no tuvo mucha participación, y fue una situación que le dolió mucho.

“Sé que es una decisión complicada, y en los próximos días estaré sacando un comunicado para ver si sigo en la Selección”. Comentó.