El delantero de Toluca estaría considerando dar un paso al costado del Tricolor para abrirle espacio a nuevos talentos

Alexis Vega estaría analizando la posibilidad de ponerle fin a su etapa con la Selección Mexicana. De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, el atacante de Toluca contempla retirarse del Tricolor para darle paso a las nuevas generaciones.

La información surge justo cuando comienza una nueva etapa para el combinado nacional bajo las órdenes de Rafael Márquez. Vega no fue incluido en la primera convocatoria del estratega para la Fecha FIFA de septiembre, en la que México enfrentará a Colombia y Perú.

Alexis Vega analiza dejar la Selección Mexicana

De acuerdo con la información, el delantero del Toluca estaría considerando dar un paso al costado del conjunto nacional y permitir que otros futbolistas jóvenes tengan oportunidades dentro del Tricolor.

Jóvenes como Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Armando González, Isaías Violante, Gilberto Mora, entre muchos otros, han levantado la mano para ser de los próximos referentes del Tri, pese a que Vega es de los mejores mexicanos de la Liga MX.

Alexis Vega en partido con el Tri l IMAGO7

El jugador de 28 años ha tenido problemas con las lesiones a lo largo de su carrera, pero aun así ha podido demostrar su gran nivel dentro del terreno de juego, siendo pieza importante para los 6 títulos que ha ganado el Toluca en el tiempo reciente.

Vega ha formado parte de distintas etapas recientes del Tricolor, siendo parte de 2 Mundiales, y siendo uno de los posibles futuros líderes del Tri para el Mundial de 2030. Sin embargo, su ausencia en la primera lista de Márquez marcó uno de los movimientos importantes del nuevo entrenador.

Desde su debut en 2019, Alexis ha disputado 54 partidos oficiales, donde marcó 7 goles y dio 8 asistencias.

Ahora, el futuro de Alexis Vega con la Selección Mexicana queda en el aire mientras analiza si continuará buscando un lugar en el equipo nacional o si dará por terminada su etapa para permitir el crecimiento de nuevos talentos.