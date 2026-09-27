¿Error del Tala Rangel? Así fue el gol de Colombia contra México

Colombia se pone por delante ante México | MEXSPORT

Luis Suárez aprovechó un gran centro de Richard Ríos y superó la marca de Israel Reyes y Jorge Sánchez

Colombia encontró el gol ante México después de una gran jugada de Richard Ríos. El exjugador de Mazatlán, actualmente en el Al-Ittihad, puso un preciso centro al área que encontró a Luis Suárez, futbolista del Sporting de Portugal.

El atacante colombiano le ganó la posición a Israel Reyes y Jorge Sánchez; pese a ir 2 defensores mexicanos, no pudieron evitar que Suárez llegara al balón para definir frente a la portería mexicana.

¿También fue culpa de Rangel?

La jugada no solo dejó enmarcados al jugador del América y del Atlas, sino que también estuvo muy señalado el portero de las Chivas.

Gilberto Mora recibiendo un duro marcaje de parte de Colombia | MEXSPORT

Raúl ‘Tala’ Rangel decidió no salir a buscar el centro y permaneció bajo los tres palos ante un gran testarazo del jugador del Sporting. La acción terminó con Suárez aprovechando el espacio para adelantar a Colombia desde el minuto 9 de partido.

El gol generó cuestionamientos sobre la coordinación entre la defensa y el arquero mexicano, especialmente por la facilidad con la que el delantero colombiano consiguió imponerse dentro del área.