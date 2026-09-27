El delantero inglés no pudo anotar una pena máxima ante la selección campeona del mundo

Harry Kane volvió a colocarse frente al punto penal con la Selección de Inglaterra, pero esta vez la historia fue completamente diferente. El delantero inglés desperdició una pena máxima durante la derrota 3-2 frente a España en la UEFA Nations League, situación que rápidamente generó reacciones entre los aficionados mexicanos.

El fallo del atacante del Bayern Munich no pasó desapercibido en México, donde varios seguidores recordaron el penal que Kane sí convirtió ante la Selección Mexicana durante los Octavos de Final del Mundial 2026. “Así lo debiste tirar contra México”, fue uno de los mensajes que surgieron tras el error del capitán inglés.

Harry Kane tras anotar con Inglaterra en Nations League | AP

Harry Kane falla penal ante España

Inglaterra recibió la oportunidad de ampliar su ventaja durante la segunda mitad del encuentro disputado en Wembley. Harry Kane tomó el balón y asumió nuevamente la responsabilidad desde los once pasos, pero al momento de ejecutar el disparo resbaló y su remate terminó estrellándose en el poste.

El error terminó siendo determinante para los Tres Leones, que habían conseguido darle la vuelta al marcador después de comenzar perdiendo ante la vigente campeona del mundo. España aprovechó la oportunidad y terminó remontando gracias a los goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal para llevarse el triunfo por 3-2.

Para Kane, reconocido por su efectividad desde el punto penal, la falla llamó todavía más la atención por el contexto reciente. Apenas unos meses antes había convertido una pena máxima en uno de los partidos más importantes de Inglaterra durante la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.

Afición mexicana recuerda el penal de Kane contra México

El recuerdo llevó inmediatamente a los aficionados mexicanos al duelo de Octavos de Final del Mundial 2026. En aquella ocasión, Inglaterra recibió un penal después de una falta de Raúl Rangel sobre Anthony Gordon y Kane convirtió desde los once pasos al minuto 60 para aumentar la ventaja de su selección.

La anotación terminó teniendo un peso importante en la eliminación del Tricolor, que pese a reaccionar y acercarse en el marcador no consiguió completar la remontada. Inglaterra avanzó de ronda y continuó su camino mundialista, mientras Kane se convirtió en uno de los protagonistas de la eliminación mexicana.

Harry Kane en festejo mundialista | AP