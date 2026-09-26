Luis de la Fuente y compañía lograron superar al cuadro local en un juego de volteretas

Lo más cercano que hay al Mundial es la UEFA Nations League. Luego de que España ganó la Copa del Mundo 2026 en el MetLife Stadium de New Jersey, los fanáticos expresaron su deseo de ver más; afortunadamente, la primera Fecha FIFA cumplió y con creces. La campeona del mundo se presentó con su segunda estrella en la playera con un triunfo sobre Inglaterra de 3-2.

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Inglaterra, con muchos errores en zona baja

El juego, que tuvo como sede al mítico Estadio de Wembley, arrancó con emociones desde los dos minutos, pues en la primera jugada del juego el defensor inglés, Marc Guehi, regaló la pelota a Lamine Yamal. El nominado al Balón de Oro no erró y puso el primero al superar a James Trafford.

Más de media hora de partido tuvo que pasar para que Inglaterra despertara junto con su público, pues una mala salida de España fue aprovechada por el mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, mismo que sirvió para dejar mano a mano a Anthony Gordon, quien definió perfecto para vencer a Unai Simón.

Lamine Yamal tras anotar con España a Inglaterra en la UEFA Nations League | AP

Solo cuatro minutos después, la presión alta del equipo de Thomas Tuchel hizo efecto y, una vez más, Gordon apareció, ahora para robar el balón. El culé mandó un centro al área de la Furia Roja y Harry Kane se encargó de rematar; el balón, tras un leve desvío de Marc Cucurella, terminó colándose en la red y dejando el 2-1 a los 40 minutos.

Harry Kane tras anotar con Inglaterra en Nations League | AP

¿Cómo fue la remontada de España?

Tal y como se esperaba, los segundos 45 minutos fueron igual de intensos que los primeros, con una campeona del mundo que buscó ir al frente en todo momento. Desafortunadamente, un descuido español provocó que Bellingham fuera derribado dentro del área visitante al 54’ y que el colegiado decidiera marcar penal. Para sorpresa de propios y extraños, Harry Kane erró desde los 11 pasos y le dio vida a España.

Lamine Yamal y Jude Bellingham en la Nations league | AP

Solo seis minutos después de la falla, una gran jugada colectiva entre Álex Baena y Dani Olmo terminó en un disparo de media distancia por parte del mediocampista del Atlético de Madrid, el cual no pudo ser detenido por Trafford.

Con el partido dominado en mediocampo por Pedri y Baena, España volvió a robar la pelota en ¾ de cancha y un balón filtrado de Álex dejó mano a mano a Mikel Oyarzabal. El oriundo de Eibar, con sangre fría, picó la pelota y marcó el 2-3 definitivo.

Pese a los intentos de Inglaterra por buscar ir al frente, la selección campeona del mundo no permitió que ningún otro balón se paseara cerca del marco de Simón. Al final, el juego terminó en favor de la Furia Roja, la cual, con autoridad, se robó los tres puntos de Wembley y dejó en claro por qué son los mejores del planeta.