El delantero francés sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda

Luego de que Kylian Mbappé protagonizó uno de los momentos mas tensos la de primera Fecha FIFA post Mundial, el Real Madrid finalmente rompió el silencio sobre la situación de su exponente en el ataque. Los Merengues confirmaron hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda y estarán a la espera de su evolución.

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¿Qué pasó con Mbappé?

Durante el juego correspondiente a la Jornada 1 de la UEFA Nations League entre Turquía y Francia, el atacante del Real Madrid sufrió una molestia en la rodilla izquierda, poco tiempo después de haber marcado el tanto del partido.

Tras una discreta celebración de gol y luego de unos minutos presentando gestos de molestia, el delantero finalmente se tumbó en el suelo y pidió el ingreso de las asistencias médicas en los casi 60 minutos de partido. Tras una breve revisión, el cuerpo médico solicitó el cambio de inmediato para no arriesgar más a Kiki.

Mbappé anota, pero se va lesionado del terreno de juego | AP

Mbappé llegó al banquillo, ahora comandado por Zinedine Zidane, con un poco de problemas, pero finalmente fue atendido de manera más eficiente. Luego de un par de días especulaciones y preocupación por parte de franceses y Merengues, el Real Madrid hizo oficial la lesión de hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla, además de confinar que su regreso dependerá de su evolución.

Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", expresó el Madrid a través de un comunicado.

Kylian Mbappé en un partido con Real Madrid | AP

¿Cuándo vuelve Mbappé?

Si bien el equipo blanco no específico el periodo de recuperación de Mbappé, es bien sabido que una lesión de ese tipo data de dos a tres semanas de recuperación, por lo que el francés queda descartado para el resto de la Fecha FIFA con Francia y muy probablemente en el regreso de la LaLiga ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Así mismo, la lesión corta una racha importante de Kiki, pues actualmente se posicionaba como el goleador del Real Madrid y el máximo referente de Francia en el ataque. En la presente temporada juntando equipo y selección, Kylian suma ocho goles y ha colaborado con dos asistencias.