Erling Haaland y Cristiano Ronaldo se ven las caras en la Jornada 2 del Grupo D

La Selección de Noruega recibe a su similar Portugal este domingo 27 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México), en el compromiso estelar de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. El encuentro entre ambas escuadras se disputará en el Ullevaal Stadion de Oslo.

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Para los aficionados en México, la transmisión en vivo del partido estará disponible de manera exclusiva a través de televisión de paga en el canal Sky Sports, mientras que en plataformas digitales se podrá seguir mediante la aplicación de streaming Sky+.

El duelo presenta un atractivo choque individual entre Erling Haaland y Cristiano Ronaldo dentro del Grupo D. Noruega llega con el impulso de vencer 3-2 a Dinamarca en su debut del torneo y tras firmar su mejor participación histórica en la Copa del Mundo este verano al alcanzar los cuartos de final.

Cristiano Ronaldo, jugador de Portugal, en festejo de gol que fue invalidado por el VAR | AP

Los datos clave del Noruega vs Portugal

El rendimiento reciente de sus máximas figuras y los antecedentes inmediatos de ambos seleccionados le agregan un condimento especial a la previa del partido:

Erling Haaland con Noruega | x:@NoruegArg

Erling Haaland al momento: El 'Androide' atraviesa una racha de 9 goles en sus últimos 6 partidos entre club y selección; en la Copa del Mundo de este verano registró 7 tantos en 5 encuentros para guiar a Noruega hasta los cuartos de final.

El récord de Cristiano Ronaldo: El delantero suma 979 goles oficiales en su carrera profesional y mantiene la meta de alcanzar la cifra de los 1,000 tantos . Viene de firmar una campaña de 29 anotaciones en 33 partidos con el Al-Nassr bajo el mando de Jorge Jesus.

El momento de Portugal: La escuadra lusitana, vigente campeona del torneo tras conquistar las ediciones de 2019 y 2025, encara su segundo partido bajo la dirección técnica de Jorge Jesus, quien asumió el banquillo tras la salida de Roberto Martínez al finalizar el Mundial.

Dónde ver Noruega vs Portugal