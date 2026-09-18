Opositores a Infantino en la FIFA proponen pagos de 10 millones de dólares a las federaciones

UEFA y Concacaf propusieron repartir 10 millones de dólares adicionales a cada federación miembro de FIFA, en medio de la disputa con Gianni Infantino por el manejo de las reservas económicas del organismo

Los opositores a Gianni Infantino dentro de la FIFA han intensificado su ofensiva, proponiendo que cada federación miembro reciba 10 millones de dólares adicionales provenientes de las crecientes reservas de la organización tras el éxito de la Copa del Mundo. La propuesta fue presentada en una carta enviada el viernes al presidente de la FIFA por los vicepresidentes de Europa y Norteamérica.

En la misiva, a la que tuvo acceso The Associated Press, el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, y el líder de la CONCACAF, Victor Montagliani, argumentan que la FIFA dispondrá de reservas de efectivo por valor de 6.000 millones de dólares después del Mundial, lo que permitiría esta "liberación única" de fondos. Dicha medida supondría un desembolso total de 2.100 millones de dólares para las 211 federaciones.

Esta iniciativa surge en un contexto de creciente tensión, donde la UEFA y la CONCACAF buscan la destitución de Infantino, ya sea antes o durante las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo marzo. El descontento se originó tras el rechazo global en julio a un plan de Infantino para vender participaciones del torneo a inversores privados, un grupo liderado por Joshua Kushner.

Kushner es hermano de Jared Kushner, yerno del expresidente estadounidense Donald Trump. Infantino había cultivado una estrecha relación con Trump antes del Mundial celebrado en Estados Unidos, Canadá y México, realizando visitas frecuentes a la Casa Blanca.

La propuesta de pagar 10 millones de dólares a cada federación nacional —las mismas que elegirán al próximo presidente— se interpreta como una clara contraoferta al plan fallido de Infantino, que prometía 20 millones a cada una para respaldar su proyecto.

El mensaje de la carta del viernes parece asegurar a los miembros de la FIFA que recibirán un aumento en la financiación incluso si Infantino, quien ocupa el cargo desde 2016, es destituido.

Además, la carta confirma que la financiación ya prometida por la FIFA, de 20 millones de dólares para cada una de las 211 federaciones hasta 2030, "continuaría en su totalidad según lo comprometido".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | AP

Se contactó a la FIFA para obtener comentarios, pero no hubo respuesta inmediata.

Čeferin y Montagliani solicitaron a Infantino un análisis completo e independiente de las finanzas de la FIFA antes de una reunión clave el 15 de octubre en Zúrich. El objetivo es determinar de manera responsable cuánto dinero se puede distribuir a las federaciones miembro.

Los líderes de la UEFA y la CONCACAF se perfilan como figuras centrales en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, presidido por Infantino. Será el primer encuentro desde que su polémico plan de inversión privada saliera a la luz a finales de julio.

"Finalmente, le informamos que comunicaremos esta moción a los presidentes de las otras cuatro confederaciones para que la apoyen", escribieron Čeferin y Montagliani.

La Confederación Asiática de Fútbol también ha mostrado una postura crítica hacia Infantino en las últimas semanas. Por su parte, las confederaciones de Sudamérica y África han respaldado al actual presidente. Infantino viajó al Caribe el mes pasado para consolidar apoyos entre los miembros de la CONCACAF, a pesar de que Montagliani le había pedido que no realizara la visita.

Donald Trump y Gianni Infantino l AP

El calendario electoral de la FIFA

La FIFA ha fijado el 18 de noviembre como fecha límite para la presentación de candidaturas a las elecciones, que se decidirán cuatro meses después en Rabat, Marruecos. Este país es un aliado clave de Infantino y coorganizador del Mundial 2030 junto a España y Portugal, miembros de la UEFA.

Tras una rentable Copa del Mundo en Norteamérica, todo apuntaba a que Infantino sería reelegido sin oposición para un cuarto y último mandato hasta 2031. Sin embargo, la controversia sobre la inversión privada ha cambiado el panorama.

Aún no está claro quién podría surgir como candidato rival. Las especulaciones suelen apuntar al canadiense Montagliani y al presidente catarí del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, quien es miembro del gobierno de Catar y del comité ejecutivo de la UEFA. Ninguno de los dos ha manifestado su intención de desafiar a Infantino, quien cuenta con el apoyo público de la federación de fútbol de Catar.

Gianni Infantino l AP

La ofensiva judicial de la UEFA en Estados Unidos

La UEFA ha solicitado a tribunales de Manhattan y Florida que autoricen la obtención de pruebas de la firma de inversión de Kushner en Nueva York y de la propia FIFA en relación con el proyecto de 20.000 millones de dólares, conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE).

El organismo europeo del fútbol declaró el mes pasado que buscaba documentos y comunicaciones para una posible denuncia penal contra Infantino en Suiza, sede de la FIFA, por presunta mala gestión financiera.