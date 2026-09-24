Saied Abu Farchi pasó de héroe a villano en el juego de UEFA Nations League

Israel arrancó su participación en la UEFA Nations League con el pie izquierdo luego de sufrir una derrota por 3-1 ante Austria, sin embargo, el resultado pasó a segundo plano luego de que el delantero Saied Abu Farchi fuera expulsado tras una polémica celebración.

Israel cayó ante Austria

El encuentro correspondiente al Grupo 3 se disputó en el Raiffeisen Arena, terminó con una victoria de los austriacos por marcador de 3-1. Austria logró adelantarse al minuto 43 gracias a un tanto de Romano Schmid desde el punto penal.

Israel consiguió reaccionar poco después del inicio de la segunda mitad y encontró el empate con el remate de cabeza de Abu Farchi. Sin embargo, aquel tanto resultó en la expulsión del atacante cambió nuevamente el escenario del partido.

Phillipp Mwene apareció en el minuto 90 para marcar el 2-1 y devolver la ventaja a la selección austriaca. Israel todavía tuvo que afrontar el tiempo añadido y, antes del final, Sasa Kalajdzic consiguió el tercer tanto de los locales.

Jugadores de Austria celebrando anotación ante Israel en la Nations Leagues | AP

La polémica expulsión

Pese al resultado, fue justamente el gol de Abu Farchi, la que desató la polémica en el partido. el atacante de 20 años, apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza que significó el 1-1 para Israel, sin embargo, su festejo creó la controversia.

Después de marcar, el delantero corrió hacia uno de los banderines ubicados en las esquinas del terreno de juego. El futbolista tomó el objeto y realizó un gesto con el que simuló utilizarlo como un rifle. La celebración provocó la intervención del árbitro Georgi Kabakov, quien decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla.

Abu Farchi atacante de Israel realizando una polémica celebración | AFP

Al tratarse de su segunda amonestación del encuentro, Abu Farchi recibió automáticamente la tarjeta roja y tuvo que abandonar el terreno de juego. Israel quedó con diez futbolistas cuando todavía restaba una parte importante del partido por disputar.

La expulsión del delantero israelí generó rápidamente repercusiones debido a las circunstancias en las que ocurrió. Abu Farchi acababa de conseguir el gol que permitía a su selección igualar el marcador, pero la celebración terminó modificando las condiciones del encuentro para el conjunto visitante.

¿Por qué fue expulsado?

Las normas del futbol contemplan sanciones para determinadas celebraciones que puedan considerarse provocadoras o que involucren gestos relacionados con armas. En este caso, el árbitro aplicó la reglamentación después de que el atacante realizara el gesto con el banderín de córner.

El jugador se mostró sorprendido por la decisión del cuerpo arbitral, pero la primera tarjeta amarilla que había recibido durante el partido hizo que la nueva amonestación significara su expulsión.

Jugadores de Israel celebrando anotación ante Austria | AFP

El episodio también generó una amplia conversación en redes sociales, donde se difundieron imágenes de la celebración y de la tarjeta roja. El caso puso nuevamente en el centro de la discusión las restricciones que existen actualmente sobre las celebraciones de los futbolistas después de marcar un gol.

Después de la derrota ante Austria, Israel se mantiene en el fondo de la clasificación del Grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA. El conjunto israelí tendrá que afrontar nuevos compromisos en su búsqueda de puntos para intentar abandonar la última posición.