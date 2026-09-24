El equipo sensación del Mundial volvió a hacer de las suyas y sumó sus primeros puntos en Nations League

Erling Haaland volvió a demostrar que no necesita demasiadas oportunidades para convertirse en el protagonista. El delantero de Noruega apareció con un doblete en un auténtico partidazo frente a Dinamarca y le dio a su selección una victoria por 3-2 para comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo 4 de la Nations League.

Selección de Noruega tras anotar a Dinamarca en Nations League | AFP

El encuentro comenzó con un ritmo frenético en Oslo y Noruega rápidamente dejó claro que quería hacerse con el control. Los locales movieron la pelota con velocidad, presionaron a una Dinamarca que no encontraba respuestas y encontraron el 1-0 apenas al minuto 14, cuando Bobb apareció para abrir el marcador y desatar la fiesta en las tribunas.

Cuatro minutos después llegó el momento de Haaland. El atacante recibió dentro del área y no perdonó para ampliar la ventaja noruega al 18’. Con el 2-0 en el marcador, parecía que los locales tenían todo bajo control, mientras las asociaciones de Martin Ødegaard y los constantes balones hacia su goleador mantenían a los daneses contra las cuerdas.

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Dinamarca reaccionó y cambió por completo el partido

Pero Dinamarca no bajó los brazos. Los visitantes apostaron por el contragolpe y comenzaron a encontrar espacios en una defensa noruega que, pese a su dominio ofensivo, dejaba algunos huecos que podían ser aprovechados. La recompensa llegó al minuto 25, cuando Damsgaard ejecutó un espectacular tiro libre para poner el 2-1 y devolverle la vida al encuentro.

A partir de entonces, el partido comenzó a cambiar de dueño. Dinamarca ganó confianza, adelantó sus líneas y convirtió el segundo tiempo en un auténtico asedio sobre la portería de Noruega. Los locales, que durante la primera mitad habían impuesto condiciones, ahora sufrían cada llegada de los daneses y dependían cada vez más de su arquero Nyland.

La igualdad finalmente llegó al minuto 60. Højlund aprovechó un rebote concedido por el guardameta noruego y mandó el balón al fondo de las redes para poner el 2-2. El panorama había cambiado por completo: Noruega pasó de controlar el partido con autoridad a resistir los embates de una Dinamarca que parecía tener todo para completar la remontada.

Erling Haaland tras anotar en Nations League | AFP

Cuando las papas queman, Haaland responde

Y justo cuando más lo necesitaba Noruega, apareció nuevamente su máxima figura. En una de las pocas ocasiones en las que los locales lograron escapar del dominio danés, Ødegaard encontró a Haaland tras una jugada de tiro de esquina y el delantero sacó un potente disparo para marcar su segundo gol de la noche y devolverle la ventaja a su selección al 75’.

El golpe fue definitivo para Dinamarca. El conjunto visitante quedó desconcertado después de haber tenido el partido prácticamente en sus manos y ya no logró recuperar el ritmo que había mostrado durante el segundo tiempo. Noruega resistió los últimos minutos y, mientras el silbatazo final se acercaba, las tribunas comenzaron a celebrar con el famoso 'remo vikingo' que se hizo viral durante el Mundial.

Con el 3-2 consumado, Noruega arrancó la Nations League con tres puntos de enorme valor gracias a la aparición de su goleador. Haaland marcó cuando su equipo dominaba y también cuando más sufría, confirmando una vez más que, cuando el partido exige una figura, el delantero del Manchester City suele estar listo para responder. Ahora, los noruegos tendrán como siguiente reto a Portugal el próximo día 27, además de compartir grupo con Gales.