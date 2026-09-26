El conjunto chapín tuvo una tarde poco vistosa en Kingston

La Selección de Guatemala, dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena, sufrió una dolorosa derrota por 3-2 ante Jamaica en Kingston, luego de recibir el gol definitivo durante el tiempo añadido. Los chapines estuvieron cerca de rescatar un empate en el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero Renaldo Cephas terminó con sus aspiraciones.

Guatemala sorprendió desde el arranque gracias a Óscar Santis, quien necesitó apenas un minuto para abrir el marcador. El atacante aprovechó un descuido de la defensa jamaicana, condujo el balón desde medio campo y definió ante Andre Blake para adelantar 0-1 al conjunto centroamericano.

Luis Fernando Tena| MEXSPORT

¿Cómo remontó Jamaica ante Guatemala?

Los Reggae Boyz respondieron y comenzaron a generar peligro sobre la portería de Kenderson Navarro, quien tuvo que intervenir para conservar momentáneamente la ventaja. Guatemala también contó con una oportunidad para ampliar la diferencia, pero Rudy Muñoz no consiguió aprovechar un pase de Santis en una de las ocasiones más claras del encuentro.

La presión de Jamaica encontró recompensa antes del descanso. Un error de Guatemala en la salida dejó el balón en poder de Kasey Palmer, quien aprovechó la oportunidad y superó a Navarro para establecer el 1-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Jamaica mantuvo el impulso durante el comienzo de la segunda mitad y consiguió darle vuelta al marcador ocho minutos después de la reanudación. Rumarn Burrell recibió el balón dentro del área y sacó un disparo cruzado que dejó sin posibilidades al guardameta guatemalteco para colocar el 2-1.

Selección de Guatemala, en festejo de gol, ante Jamaica | @CNationsLeague

Óscar Santis firmó doblete, pero Guatemala se quedó sin puntos

Cuando Guatemala atravesaba su momento más complicado, Santis volvió a aparecer para mantener al equipo de Luis Fernando Tena en el partido. Darwin Lom encontró al atacante con un pase filtrado y este volvió a superar a Blake con una definición que significó el 2-2 y su segundo gol de la noche.

El empate parecía suficiente para que los chapines abandonaran Kingston con un punto después de haber estado abajo en el marcador. Sin embargo, Jamaica mantuvo la presión durante los últimos minutos en busca de completar nuevamente la remontada y evitar repartir unidades en casa.

Finalmente, al 90+4, Renaldo Cephas aprovechó una jugada por la banda derecha para marcar el 3-2 definitivo. El gol dejó sin recompensa el doblete de Santis y provocó que Guatemala comenzara su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf con una derrota de último minuto.